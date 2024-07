Kinder im Alter von zwei Jahren sollten rund 50 Wörter sprechen können, so zumindest lautet die allgemeine Richtlinie von Experten. Aber was, wenn ein Kind weniger spricht? Ist das Kind nur ein "late talker" und braucht schlichtweg etwas länger, bis es zu sprechen beginnt, oder liegt gar eine Sprachentwicklungsstörung vor? Eltern werden schnell hellhörig, jedoch bestehe nicht sofort Grund zur Sorge, sagt Sonja Utikal vom Deutschen Bundesverband für Logopädie e.V.. Viele Kinder holten den Rückstand bis zum dritten Lebensjahr auf.

Steffi Suchant, Leiterin der Landesvertretung Sachsen-Anhalt der Techniker Krankenkasse (TK) erklärt am Beispiel von Sachsen-Anhalt: "Bei mehr als jedem fünften Kind in Sachsen-Anhalt wurde in den vergangenen Jahren im Rahmen der Schuleingangsuntersuchung eine Sprachstörung festgestellt." Jungen seien demnach häufiger betroffen als Mädchen. "Damit fanden sich sprachliche Defizite noch vor Entwicklungsdefiziten der Feinmotorik oder mangelndem Sehvermögen mit deutlichem Abstand an der Spitze der Befunde von Vorschulkindern", sagt Suchant.