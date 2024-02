Geht es nach dem Willen der Gewerkschaft Verdi, sollen am Donnerstag die Filmleinwände in einigen Kinos von Cinemaxx und Cinestar-Kino in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen dunkel bleiben. Es werde in mindestens fünf Kinos in Leipzig, Chemnitz, Magdeburg, Halle und Erfurt gestreikt. Geplante Zeit: bis in die Nacht zum Freitag um 2 Uhr. Die Gewerkschaft will für die Beschäftigten höhere Löhne erreichen.