Viele mitteldeutsche Marken erfreuen sich weiterhin großer Beliebtheit. In der Studie wurden 100 von ihnen in elf Produktgruppen abgefragt. Aus Werten wie "Bekanntheit", "Kauf", "Treue" und "Sympathie" wurde die jeweils "Beste Marke" gekürt. Fünf Preise gingen nach Sachsen an Nudossi, Radeberger, Bautz'ner, Teigwaren Riesa und Lichtenauer. Vier nach Sachsen-Anhalt an Halberstädter, Leckermäulchen, Halloren sowie Rotkäppchen. Einer nach Thüringen an Vita Cola.