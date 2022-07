Um das Bildungsniveau der jungen Fachkräfte weiterhin hoch zu halten und den Engpass an Lehrpersonal auszugleichen, packen laut IHK auch die Unternehmen mit an: "Was sich seit Jahren etabliert hat, ist, dass Unternehmen Nachhilfeunterricht anbieten, um fachliche Defizite ihrer Azubis (die auch auf Stundenausfall beruhen können) auszugleichen". Den Verbänden zufolge ist dies unverzichtbar. Die Unternehmen müssen auch in Zukunft mehr Verantwortung tragen.

Auch Quereinsteiger können das Problem nicht allein beheben. So oder so muss in Zukunft um die Lehrer von morgen gekämpft werden. "Da hilft letztlich nur, vom Ende her zu agieren, und den Lehrerberuf in all seinen Facetten möglichst attraktiv zu gestalten und entsprechend zu bewerben", meint Lars Fiedler (IHK Dresden). Um jetzt eine Lösung anzubieten, müssen dafür verschiedene Weichen gestellt werden. Zum einen muss der Lehrberuf an Berufsschulen, gerade in den MINT-Fächern stärker beworben und darüber informiert werden. Zum anderen sollen Quereinsteigern bessere Anreize gegeben werden, langfristig im System zu bleiben. Dazu müssten sie in Verantwortung und in finanzieller Sicht mit dem Fachpersonal auf egal ob alter Hase oder frischer Lehramtsstudent: Wichtig dabei ist es, Neuankömmlingen und Interessierten Perspektive und Anerkennung zu zeigen.