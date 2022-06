In der Grundschule Beiersdorf bei Oppach und der Melanchthon-Grundschule in Görlitz mussten Schüler aufgrund von Lehrermangel nach Hause geschickt werden. Für mehrere Klassen wurde über einige Tage "häusliche Lernzeit" angeordnet. Wie das Landesamt für Schule und Bildung auf Anfrage von MDR SACHSEN mitteilte, waren krankheitsbedingte Ausfälle dafür verantwortlich. Mittlerweile sind die Schulen wieder im Normalbetrieb.

Nicht nur in der Oberlausitz gibt es immer wieder Meldungen von Klassen, die wegen fehlender Lehrkräfte zu Hause lernen müssen. "So etwas ist kein Einzelfall", bestätigt Landesamtsprecher Roman Schulz. Die ohnehin dünne Personaldecke treffe derzeit auf viele Krankheitsfälle. Allerdings habe sich zumindest an den Oberschulen und Gymnasien die Lage entspannt, da bei den Abschlussklassen die meisten Prüfungen durch seien. Allerdings hat das Landesamt keinen genauen Überblick über ausgefallene Stunden oder Klassen in häuslicher Lernzeit. Bis Ende Mai sei dies wegen der Coronapandemie zwei Jahre lang an den 1.400 Schulen des Freistaates nicht erfasst worden, erklärt Roman Schulz. Erst seit Juni melden die Schulen wieder ihre Ausfallstunden.