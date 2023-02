In Thüringen waren es laut Thüringer Gesundheitsministerium 6.700 Fläschchen mit 65.000 Impfdosen. Betrachtet man die Daten genauer, fällt auf, dass vor allem die Impfstoffe von Moderna sowie die Biontech-Variante für Kinder von fünf bis elf Jahren vernichtet wurden: Sie machen in Thüringen 85 Prozent der vernichteten Impfdosen aus.

Aus Sachsen heißt es vom Sozialministerium: Der Fokus bei der Beschaffung des Impfstoffes lag auf möglichst guter Verfügbarkeit bei möglichst geringer Vernichtung. "Diese Optimierung gelang aber nicht immer: Durch die wellenähnliche Entwicklung der Nachfrage, die oft nur schwer oder gar nicht vorhersehbar war, war die Planung und Beschaffung eine Herausforderung", teilte eine Sprecherin MDR AKTUELL mit. "So war die Nachfrage beispielsweise Ende 2021 sehr hoch und ließ dann bereits nach dem Jahreswechsel überraschend massiv nach."

Und noch ein Punkt sei zu berücksichtigen, so das Ministerium: Die Zahlen beziehen sich demnach nur auf die von den Ländern betriebenen Impfzentren, in Sachsen damit auf die vom Deutschen Roten Kreuz (DRK) vernichteten Impfdosen. Das DRK betrieb in Sachsen die Impfzentren des Landes. Viele Menschen ließen sich jedoch bei Haus- oder Fachärzten impfen. Wie viele Dosen hier vernichtet werden mussten, ist offen.