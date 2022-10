Der Anwalt des jungen Mannes, Joachim Cäsar-Preller, hat nicht nur für Sebastian Schönert Klage eingereicht, sondern in zehn weiteren Fällen – nicht nur gegen Astrazeneca sondern auch gegen den Hersteller Biontech. Die Behauptung der Hersteller, den Geimpften seien die Risiken bekannt gewesen, hält auch er für zweifelhaft.

Nach Auffassung des Anwaltes wurde gerade zu Beginn der Impfkampagne von der Bundesregierung propagiert, die Impfung sei nur ein Piks, abgesehen von kleineren Beschwerden an der Einstichstelle müsse man sich keine Sorgen machen. Selbst der jetzige Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach habe immer wieder in den Medien die Impfung als sicher und nahezu nebenwirkungsfrei dargestellt, so Cäsar-Preller: "Die Menschen wurden in der Gewissheit gelassen, dass die Impfung für sie kein gesundheitliches Risiko darstellt."

Der Anwalt Joachim Cäsar-Preller vertritt mehrere Kläger, die von Herstellern von Corona-Impfstoffen Schadenersatz wegen erlittener Impfschäden fordern. Bildrechte: Joachim Cäsar-Preller

Auch der 22-jährige Oliver Janke aus der Nähe von Potsdam vertraute der Impfkampagne, als er sich im Sommer 2021 mit Biontech impfen ließ. Nie hätte er gedacht, dass sich sein Leben danach komplett ändern würde. Doch kurz nach der zweiten Impfung wurde bei ihm das so genannte Guillain-Barré-Syndrom diagnostiziert, eine Autoimmunerkrankung, die zu Lähmungen des gesamten Körpers führen kann: "Ich war komplett gelähmt, ich konnte gar nichts mehr machen. Ich konnte nicht sprechen, ich nicht essen. Ich konnte nur mit den Augen blinzeln und das auch nur bedingt." Der zuvor kerngesunde Mann verbrachte fast ein Dreiviertel Jahr in Krankenhäusern und Rehaeinrichtungen. Immer wieder kam es zu Rückschlägen und Verschlechterungen seines Gesundheitszustandes.

Ohne Schadenersatz – wirtschaftlicher Totalschaden für Kläger

Die Ärzte melden seinen Fall dem zuständigen Paul-Ehrlich-Institut. Sie sehen es als wahrscheinlich an, dass die Impfung mit Biontech die Autoimmunerkrankung ausgelöst hat. Nach fast einem Jahr hat sich Oliver Janke aus dem Rollstuhl gekämpft. Er lernt wieder laufen, doch noch immer benötigt er eine Gehhilfe.

Nach jetziger Prognose seiner Ärzte wird er wohl nie wieder in seinen Beruf als Baumaschinenführer arbeiten können, dasselbe gilt für seine Arbeit bei der Freiwilligen Feuerwehr. Der Medizinische Dienst bescheinigt dem jungen Mann Pflegegrad 2. Derzeit bekommt er befristet eine Erwerbsunfähigkeitsrente. "Verglichen mit meinem früheren Verdienst, ist das nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Wenn meine Schadenersatzklage nicht durchgeht, dann sind die Folgen der Impfung ein wirtschaftlicher Totalschaden für mich", sagt er.

Mit Hilfe seiner Rechtsschutzversicherung hat Oliver Janke unterdessen Klage gegen den Hersteller Biontech am Landgericht Potsdam eingereicht. Es geht um Schadenersatz und Schmerzensgeld in Höhe von 150.000 Euro. Ein Verfahren wurde in seinem Fall noch nicht eröffnet. Auf unsere Anfrage schreibt das Unternehmen, dass die konkrete Klage ihnen noch nicht zugestellt wurde, grundsätzlich äußere man sich aber nicht zu laufenden Verfahren. Auch der Anwalt des Klägers, Tobias Ulbrich aus Düsseldorf, vertritt mehrere Geschädigte, derzeit habe er zehn Klagen gegen den Hersteller Biontech eingereicht.

Anwalt Tobias Ulbrich hält die sogenannte Spahn-Verordnung, die Hersteller ent- und Betroffene belastet, für "im höchsten Maße skandalös". Bildrechte: Tobias Ulbrich

Anwalt kritisiert sogenannte Spahn-Verordnung als "Wunschzettel der Pharmaindustrie"

Was Anwalt Tobias Ulbrich für die Geschädigten besonders ärgert: Das Bundesgesundheitsministerium habe bereits vor dem Beginn der Impfkampagne Regelungen erlassen, die seines Erachtens nicht nur die Patientensicherheit einschränken sondern auch die rechtliche Situation der Geimpften verschlechtern könnten. Konkret geht es um die Verordnung (VO) zur "Sicherstellung und Versorgung der Bevölkerung mit Produkten des medizinischen Bedarfs bei der durch das Corona Virus Sars-CoV-2 verursachten Epidemie".

Jens Spahn, damaliger Gesundheitsminister, hatte sie schon im Mai 2020 erlassen, also lange bevor die ersten Impfstoffe auf den Markt kamen. Die darin enthaltenen Vorschriften erleichtern dem Bund, in Notsituationen die Beschaffung und Verteilung von medizinischem Material und Arzneimittel schnell zu organisieren. Nach einer Analyse von Rechtsanwalt Ulbrich umfassen die noch immer geltenden Änderungen aber auch Punkte, die definitiv zum Nachteil der Geimpften seien: "Die sogenannte Spahn-Verordnung wirkt auf uns wie ein Wunschzettel der Pharmaindustrie. Sie ist im höchsten Maße skandalös, weil sie all das an Sicherheitsmechanismen außer Kraft setzt, was wohlgemerkt bei zugelassen Arzneimitteln greift." Was der Anwalt meint: Nach der Verordnung können die Hersteller die Impfstoffe auch ohne Beipackzettel in den Verkehr bringen, auch Impfstoffe, deren Verfallsdatum abgelaufen sind, können angewendet werden.

Hersteller sollen nur bei grober Fahrlässigkeit und Vorsatz haften

Zudem wurde die im Arzneimittelgesetz geregelte Gefährdungshaftung offenbar außer Kraft gesetzt. Nach der Spahn-Verordnung sollen Hersteller nur bei grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz haften, erklärt der Anwalt: "Es wird nachträglich durch eine Verordnung die Gefährdungshaftung zu einer verschuldensabhängigen Haftung. Also auf einmal wird von den Geschädigten verlangt, beim Hersteller Vorsatz oder Fahrlässigkeit nachweisen zu müssen. Das war eben in einer Gefährdungshaftung, wie sie der Gesetzgeber im Arzneimittelrecht geregelt hat, nicht erforderlich." Für den Anwalt ist nicht ersichtlich, weshalb eine Verordnung, die eigentlich die Versorgung mit Impfstoffen sicherstellen soll, ein Haftungsprivileg zugunsten der Hersteller enthalten muss.

Bundesgesundheitsministerium hält Verlängerung der Verordnung für notwendig

Wir wollen vom zuständigen Bundesgesundheitsministerium wissen, welchem Ziel es diente, die Hersteller offenbar derart zu begünstigen. Die Ausnahmen von den arzneimittelrechtlichen Vorschriften seien erforderlich, so das Ministerium, "um die benötigen Arzneimittel schnell verfügbar zu machen". Doch warum wurde die Verordnung und die damit verbundenen Änderungen bis Ende 2023 verlängert? "Dies sei erforderlich, um die … Impfstoffe gegen Covid-19 auch weiterhin zur Versorgung der Bevölkerung zur Verfügung zu stellen", heißt es.

Warum man für die Versorgung der Bevölkerung die Hersteller mit einem Haftungsprivileg begünstigen muss, wird aus der Antwort des Bundesgesundheitsministeriums allerdings nicht ersichtlich. Unseren Recherchen zufolge gibt es derzeit weder einen Mangel an Corona-Impfstoffen, noch ist dieser in naher Zukunft abzusehen. Mit der Verlängerung der Verordnung sei "die Bundesregierung zum verlängerten Arm der Pharmaindustrie verkomme"“, so die Kritik des Anwaltes Tobias Ulbrich.

Verträge der EU mit Impfstoffherstellern

Es gibt noch weitere Privilegien für die Hersteller: In den Lieferverträgen mit den Impfstoff-Herstellern haben sich die Bundesregierung, wie auch die anderen EU Mitgliedstaaten, verpflichtet, im Falle einer Haftung, für die Hersteller Anwalts- und Gerichtskosten sowie die entstandenen Schadensersatzansprüche zu übernehmen. Das Bundesgesundheitsministerium schreibt dazu: "Um die von den Herstellern …eingegangenen Risiken auszugleichen, sehen die Vereinbarungen vor, dass die Mitgliedstaaten gegenüber den Herstellern finanzielle Verpflichtungen für mögliche Haftungsansprüche auf Grund von unbekannten Nebenwirkungen übernehmen."