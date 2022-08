Die Weltbevölkerung wächst stetig. Nach Prognosen werden in nicht einmal 20 Jahren mehr als zehn Milliarden Menschen auf der Erde leben. Der weltweite Bedarf an eiweißreicher Nahrung wird also größer werden. Die herkömmliche Tierproduktion wird dabei zunehmend an ihre Grenzen stoßen, erklärt Marc Schetelig, Insektenbiotechnologe an der Universität Gießen: "Auch der Klimawandel kommt hier mit dazu. Wenn wir uns vorstellen, wie viel Methan ausgestoßen wird von solchen Produktionen, dann müssen wir auch über neue Formen der Proteinproduktion nachdenken. Da sind Insekten eine tolle Sache. Das ist nicht: Wir ersetzen das Fleisch mit Insekten, da muss jetzt keiner Angst haben. Wem das nicht schmeckt, der kann sicherlich auf andere Dinge auch ausweichen."