Die Blister , also die schmalen Tablettenverpackungen aus Plastik, werden standardisiert an bestimmten Maschinen hergestellt, erklärt Elmar Kroth, Geschäftsführer für den Bereich Wissenschaft beim Bundesverband der Arzneimittelhersteller, kurz BAH. Sie seien aber selten nur zum Teil befüllt.

"Wir haben unlängst erst eine Umfrage unter unseren Mitgliedern gestartet und es stellte sich raus, dass das nur in sehr wenigen Fällen tatsächlich so ist. Zum einen sind manche Produkte in Ihrer Reichweite nur für fünf oder sieben Tage vorgesehen. Der typische Blister enthält aber Platz für zehn Näpfe, wo dann entsprechende Tabletten enthalten sind", erklärt Elmar Kroth. Und: Man müsse sonst separate Maschinen für Fünfer oder Siebener-Blister anschaffen. Das würde sich nicht lohnen.