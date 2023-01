Christopher Nerlich von der Konsumgenossenschaft schätzt, dass der Verkauf von Plastiktüten in den Filialen in Leipzig im vergangenen Jahr um rund 20 Prozent zurückgegangen ist. Der Ansatz, Plastikmüll zu reduzieren, komme bei den Kundinnen und Kunden gut an. Verbannen will man die Plastikbeutel aber dennoch nicht aus den Märkten. "Wir haben uns im Unternehmen dafür entschieden, den Kunden nicht zu bevormunden und eine Vielzahl von Verpackungsmaterialien anzubieten, wo der Kunde dann selbst vor Ort entscheiden kann, was er haben möchte und was er in dem Moment auch bereit ist auszugeben."