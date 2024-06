In Sachsen-Anhalt ist die Situation bisher noch nicht so dramatisch wie in Sachsen und Thüringen, beobachtet unter anderem die Kathrin Klähn vom Kitafachkräfteverband Sachsen/Sachsen-Anhalt, die eine Kita in Salzwedel leitet: "Wir haben 2023 die niedrigste Geburtenrate seit vielen, vielen Jahren. Das wird dann in ein bis zwei Jahren vermutlich in den Einrichtungen mehr spürbar sein", meint Klähn. Auch sie ist überzeugt: Sachsen-Anhalt brauche einen besseren Personalschlüssel und die Landesregierung müsse jetzt handeln.