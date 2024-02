Viele Jahre haben Eltern lange auf einen Kita-Platz in Sachsen warten müssen. Doch weil der Bedarf auch in den Großstädten deutlich zurückgegangen ist, ist die Jagd auf den heiß begehrten Betreuungsplatz mittlerweile einfacher. Die Kehrseite: Wenn zu viele Kinder fehlen, müssen Kitas schließen. Wie auch in Dresden. Dort sollen bis 2026 zunächst sechs und bis 2029 weitere fünf Kindergärten zumachen. Wie die Kita-Abteilungsleiterin in Dresden, Sabine Grohmann, mitteilte, fallen damit 3.500 Plätze weg.