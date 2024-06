Bildrechte: picture-alliance/ ZB | Patrick Pleul

Personalschlüssel Weniger Kinder pro Erzieher: Neues Kindergarten-Gesetz vom Landtag beschlossen

07. Juni 2024, 11:36 Uhr

Weil in Zukunft weniger Kinder zu betreuen sein werden, hat sich auch in Thüringen die Frage gestellt, was das für die Größe der Gruppen bedeutet und ob folglich Personal entlassen werden muss. Um das zu verhindern, haben Rot-Rot-Grün mit Unterstützung von CDU und AfD nun ein neues Gesetz verabschiedet. Demnach soll ein Erzieher künftig für weniger Kinder als bisher verantwortlich sein.