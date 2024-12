" Ich bin mega stolz, weil eine halbe Million junge Menschen, die den Kulturpass benutzen – wie so eine Art Interrail-Ticket in die Kultur rein haben – ist ein wirklicher Erfolg", sagt die Kulturstaatsministerin Claudia Roth.

Etwa ein Drittel der 18-Jährigen haben das Angebot in zwei Jahren genutzt. Junge Menschen sollten die Möglichkeit haben, Kultur zu erleben – und zwar selbstbestimmt. Wichtig sei, dass mit dem Kulturpass auch neue Wege in der staatlichen Kulturförderung gegangen werden, meint die Grünen-Politikerin. "Denn wir nehmen ja die Nachfrage-Seite in den Blick. Das heißt, das junge Publikum entscheidet selbst, was es will."