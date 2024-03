BookTok – Der neue Hype ums Lesen

Durch sie wird das Lesen wieder zum Trend: Buchbloggerinnen und -blogger animieren mit ihren Videoposts zum Lesen und erschaffen damit insbesondere bei ihren Followern nahezu ein neues Lebensgefühl. Denn so manche Buchpräsentation in den sozialen Medien schafft das, was man sich sonst in einem Artikel mitunter mühevoll erlesen muss und eine klassische Buchkritik oder ebenso auch Plakatwerbung nicht vermag – sie vermittelt auf emotionale Weise Leseeindrücke. Und das kommt an!