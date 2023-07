Das sieht auch der Verein HDF Kino so, der etwa 600 Kinobetreiber vertritt, die 75 Prozent der deutschen Kinoleinwände bespielen. Gemeinsam mit einem externen Partner hat man hier frühzeitig auf eine Gutscheinlösung gesetzt: Die Jugendlichen wählen einen Gutschein im Wert von 15 oder 30 Euro in der App aus und lösen diesen an der Kinokasse oder im Webshop des Kinos ein. Was übrig bleibt, wird automatisch auf das Budget der Jugendlichen zurückgebucht. Der Coupon ist allerdings nur 24 Stunden gültig, ehe er annulliert wird.