Es "wäre natürlich toll", das auch in Deutschland zu schaffen, sagte Roth. Der Kulturpass ist ab kommender Woche online für all jene erhältlich, die dieses Jahr 18 werden. Das Guthaben gilt zwei Jahre lang etwa in Museen, Kinos, Konzertsälen und Buchhandlungen. Roth sagte, wenn das Modell ein Erfolg werde, solle es auch auf die 15- bis 17-Jährigen ausgeweitet werden. Dafür habe sie bereits die Zusage von Finanzminister Christian Lindner.