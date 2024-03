Eine Quelle zur Verbreitung der Mistel sind ungepflegte Streuobstwiesen. Naturschützer raten, befallene Obstbäume in der blattlosen Zeit von November bis März und an frostfreien Tagen zu beschneiden. Dabei sollten die befallenen Äste 30 bis 50 Zentimeter ins gesunde Holz zurück abgesägt werden. So könne die Ausbreitung gestoppt werden. Bei regelmäßiger Baumpflege reiche es, die Mistel abzubrechen. So werde verhindert, dass sie Beeren produziert und sich ausbreitet.



Experten von den Obst-Forschungseinrichtungen in Bund und Ländern fordern, die Ausbreitung der Mistel in Mitteleuropa systematischer zu untersuchen, biologische Bekämpfungsmethoden zu erproben und Kommunen sowie Verbände über den jeweils aktuellen Stand in Sachen Forschung und Bekämpfung zu informieren.