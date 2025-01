Zu Todesfällen kam es in Oschatz bei Leipzig sowie in der Nähe von Chemnitz. In Oschatz starb nach Angaben der Polizei ein 45-Jähriger, der mit einer Feuerwerksbombe hantiert hatte. Der Mann erlag demnach im Krankenhaus schweren Kopfverletzungen. Nach Angaben einer Polizeisprecherin handelte es sich um ein Großfeuerwerk der Kategorie F4, das nur mit einer entsprechenden Erlaubnis gekauft und abgebrannt werden darf.



In Hartha bei Chemnitz starb ein 50-Jähriger. Auch er verletzte sich tödlich mit explodierendem Feuerwerk, wie ein Sprecher des Lagezentrums am frühen Neujahrsmorgen mitteilte.



Weitere Tote gab es in Nordrhein-Westfalen, Hamburg und Brandenburg. So wurde südwestlich von Paderborn ein 24-Jähriger tödlich verletzt, der mit Feuerwerkskörper hantierte. In Hamburg starb ein 20-Jähriger nach der Explosion eines selbstgebauten Böllers. Und auch im Norden Brandenburgs wurde ein Mensch durch einen Silvesterböller tödlich verletzt.