Windenergie-Parks Alte Windräder machen Platz für neue Riesen

Aus Sicht von Jürgen Quentin von der Fachagentur Wind und Solar ist der Austausch "neu gegen alt" ein Puzzleteil der Energiewende und für mehr Versorgungssicherheit. Ein Vorteil von Repowering: Die Akzeptanz für neue Anlagen in bestehenden Windparks ist größer als an ganz neuen Standorten. Alte Windräder gibt es hierzulande genug. Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen haben eher in die Jahre gekommene Anlagenbestände. Die Windräder in Sachsen sind im Durchschnitt mit knapp 20 Jahren sogar so alt wie in keinem anderen Bundesland.