Anfang kommenden Jahres solle in den Kommunen dann darüber abgestimmt werden. Es gehe um 14 Windräder, ein Umspannwerk sowie neue Wege für Feuerwehr und Servicepersonal. Man wolle mindestens einen zweistelligen Millionenbetrag investieren. Der Baubeginn sei für 2026, die Fertigstellung im ersten Quartal 2028 geplant.

Der Bürgermeister der Einheitsgemeinde Niedere Börde, Stefan Müller (CDU), sagte MDR SACHSEN-ANHALT, das Vorhaben werde von den Einwohnern unterschiedlich aufgenommen. Einige befürchteten, dass sie dann zu nah an den Windrädern wohnen werden. Laut ABO Energy beträgt der Mindestabstand zu Wohngebieten 1,2 Kilometer. Müller sagte weiter, er habe für die Sorgen der Menschen Verständnis. Der Windpark könne aber die angespannte Finanzsituation der Gemeinde erheblich verbessern.

Das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) sieht vor, dass Betreiber solcher Anlagen sogenannte Zuwendungszahlungen an die Kommune abführen sollen. Müller zufolge stehen sechs der 14 geplanten Windräder in seiner Gemeinde. Jedes einzelne könne bis zu 40.000 Euro pro Jahr in die Gemeindekasse spülen – Geld, von dem zum Beispiel auch Schulen, Kitas und die Feuerwehr profitieren könnten.