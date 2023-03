Der Schauspieler Robert Gallinowski ist tot. Nach Angaben seiner Agentin in Berlin starb er überraschend im Alter von 53 Jahren. Einem breiteren Publikum wurde der Schauspieler, Hörspielsprecher und Lyriker unter anderem durch seine Auftritte in Fernsehreihen wie "Polizeiruf 110", "Kommissar Stolberg" und "Der Alte" bekannt. Gallinowski spielte zudem in mehreren "Tatorten" mit. Zunächst hatte die "Süddeutsche Zeitung" berichtet.

Vor der Kamera war Gallinowski häufig in der Rolle des harten Kerls zu sehen gewesen. Im Film "Nackt unter Wölfen" verkörperte er etwa den SS-Hauptsturmführer Robert Kluttig. Häufig stand er auch auf Theaterbühnen, etwa im Deutschen Theater in Berlin. Gallinowski, der gebürtig aus Aachen kommt, hatte seine Schauspielausbildung an der Hochschule für Schauspielkunst in Berlin absolviert.