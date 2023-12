Hans Richter war wenige Monate vor dem Mauerfall 1989 über Prag in den Westen geflüchtet. Dort wurde er in der Rhein-Main-Region sesshaft und ließ seine aktive Karriere ausklingen. Zuletzt war er Trainer in Flörsheim. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

27. März | Siegfried Weigelt († 83 Jahre)

Weigelt gilt als Begründer des Biathlonsports in Thüringen. 1963 war er dabei, als in Scheibe-Alsbach eine Biathlon-Abteilung entstand. 1970 wurde er in Oberhof Nachwuchstrainer. Er trainierte unter anderem den späteren dreifachen Olympiasieger und langjährigen Biathlon-Bundestrainer Mark Kirchner. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

27. März | Heinz Florian Oertel († 95 Jahre)

Der frühere DDR-Sportreporter Heinz Florian Oertel war bei DDR-Bürgern sehr beliebt und galt somit als Reporter-Legende. Das lag vor allem an seinem lockeren und bildhaften Plauderton sowie seiner Sachkenntnis. Von den Olympischen Spielen berichtete Oertel das erste Mal 1952 aus Helsinki. Es sollten rund 50 Berufsjahre folgen. Legendär ist seine Aufforderung an frischgebackene Väter, ihren Sohn Waldemar zu nennen, als Marathonläufer Waldemar Cierpinski 1976 zu olympischem Gold lief.



Der gebürtige Cottbuser erfand und moderierte auch Unterhaltungsformate, etwa "Schlager aus Berlin" und "Schlager einer kleinen Stadt" oder den "Kessel Buntes". Darüber hinaus promovierte er 1981 an der Karl-Marx-Universität Leipzig und unterrichte an der Sektion Journalistik der Universität. Bildrechte: IMAGO / Thomas Lebie

1. April | Klaus Teuber († 70 Jahre)

Der Spieleerfinder wurde unter anderem durch den Klassiker "Siedler von Catan" bekannt. Das 1995 von Teuber entwickelte Spiel wurde in über 40 Ländern erfolgreich. Zudem arbeitete er an einer Romantrilogie zum Spiel. Klaus Teuber gewann vier Mal die Auszeichnung "Spiel des Jahres" und vier Mal den Deutschen Spielepreis. Bildrechte: dpa

4. April | Maria Sebaldt († 92 Jahre)

Zu den bekanntesten Rollen der gebürtigen Berlinerin gehörten Auftritte in ZDF-Serien. In der Vorabendserie "Die Wicherts von nebenan" war sie die Mutter namens Hannelore. In der 80er-Jahre-Erfolgsserie "Ich heirate eine Familie" spielte sie die exaltierte Freundin Sybille von Thekla Carola Wieds Figur Angelika. Weitere Rollen hatte sie etwa in "Charleys Tante" oder "Das schwarze Schaf" sowie in "Die Buddenbrooks". Bildrechte: dpa

7. April | Benjamin Ferencz († 103 Jahre)

Der in Siebenbürgen geborene Sohn jüdischer Eltern war Chefankläger in einem der zwölf Nachfolgeprozesse der Nürnberger Kriegsverbrecherprozesse. Im sogenannten Einsatzgruppen-Prozess klagte er führende SS-Leute wegen Kriegsverbrechen auf dem Gebiet der Sowjetunion an. Davor war Ferencz als US-Soldat bei der Befreiung mehrerer Konzentrationslager dabei. Die Sühnung der deutschen Kriegsverbrechen wurde sein Lebensthema. Zudem gilt er als Mitinitiator des Internationalen Strafgerichtshofs. Bildrechte: dpa

11. April | Dana Nemcova († 89 Jahre)

Nemcova war eine der prominentesten Vertreterinnen der tschechischen Dissidentenbewegung. Die Wohnung ihrer Familie in der Prager Innenstadt war eines der Zentren der Dissidentenbewegung und des Untergrunds. Nemcova war eine der ersten Unterzeichnerinnen der Menschenrechtspetition "Charta 77" und Mitgründerin des Komitees der zu Unrecht Verfolgten. Ende der 1970er-Jahre wurde sie inhaftiert und wegen "Untergrabung der Republik" zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Im selben Prozess wurde der Bürgerrechtler Vaclav Havel zu viereinhalb Jahren Haft verurteilt. Bildrechte: dpa

11. April | Lotti Krekel († 81 Jahre)

Die Schauspielerin und Sängerin hatte mit einer Hauptrolle in der Komödie "Die spanische Fliege" am Millowitsch-Theater 1958 den Grundstein für ihre Bühnenkarriere gelegt. Durch die TV-Aufzeichnungen aus dem Millowitsch-Theater erlangte sie bundesweite Prominenz. Krekel zählte zudem zu den erfolgreichsten Sängerinnen in rheinischer Mundart, ihre Schlager wie "Ne Besuch im Zoo" und "Mir schenke der Ahl e paar Blömche" wurden Karnevalsklassiker. Bildrechte: imago/Future Image

13. April | Fred Gehler († 86 Jahre)

Gehler war ein deutscher Filmkritiker und Filmpublizist. Von 1994 bis 2003 war er Intendant des Filmfestivals DOK Leipzig. Er verhinderte damals das Aus für das Festival. 2012 wurde bekannt, dass er als "IM Walter" Kolleginnen und Kollegen für die Stasi bespitzelt hatte. Bildrechte: dpa

13. April | Mary Quant († 93 Jahre)

Quant gehörte zu den bekanntesten britischen Modedesignern des 20. Jahrhunderts. Mit ihren kurzen Kleidern und Röcken in leuchtenden Farben revolutionierte Quant den Kleidungsstil für Frauen. Sie ist die Erfinderin des Minirocks. Angeblich benannte sie ihre Kreation nach ihrem Lieblingsauto, dem Mini Cooper. Zudem verdankt die Modewelt Quant die Hotpants, Regenmäntel aus Plastik, Schminke wie aus dem Tuschkasten sowie wasserfeste Wimperntusche. Im Jahr 2000 zog sich Quant aus dem Modegeschäft zurück. Bildrechte: dpa

19. April | Martin Petzold († 67 Jahre)

Der Leipziger Tenor wirkte über 100 Mal in Bachs Matthäuspassion mit. Den Evangelisten im Weihnachtsoratorium sang er sogar mehr als 300 Mal. Petzolds Konzerttätigkeit erstreckte sich über die ganze Welt. So gastierte er neben europäischen Ländern auch in den USA, in China, Israel oder Südamerika. Dabei arbeitete er mit namhaften Dirigenten und Musikern zusammen, darunter Kurt Masur, Yehudi Menuhin und Riccardo Chailly. Bildrechte: MDR KLASSIK

22. April | Karin Gregorek († 81 Jahre)

Am Landestheater Altenburg begann die Karriere der Schauspielerin. Für ihre Rolle in dem Drama "Einer trage des anderen Last ..." erhielt sie 1999 beim Nationalen Spielfilmfestival der DDR den Preis als "Beste Nebendarstellerin". Nach der Wende trat Gregorek oft in TV-Nebenrollen auf – mit am bekanntesten war sie als Klosterschwester Felicitas Meier im ARD-Quotenhit "Um Himmels Willen". Gregorek war häufig in der ZDF-Familienserie "Tierarzt Dr. Engel" zu sehen. Darüber hinaus hatte sie Auftritte im "Polizeiruf 110" und im "Tatort". Bildrechte: dpa

24. April | Ernst Huberty († 96 Jahre)

Er moderierte die allererste ARD-Sportschau am 4. Juni 1961 und wurde später zum "Mr. Sportschau". Legendär bleibt Huberty als Kommentator des Jahrhundertspiels zwischen Deutschland und Italien bei der Fußball-WM 1970 in Mexiko (3:4 n.V.). "Mit seinen Reportagen schrieb er deutsche Sportgeschichte, begeisterte die Menschen über Jahrzehnte und wurde zum Vorbild nachfolgender Journalisten-Generationen", würdigte ihn FC-Bayern-Präsident Herbert Hainer. 1982 wurde Huberty wegen einer Spesenaffäre als WDR-Sportchef abgesetzt und ins Dritte Programm verbannt. Bis zu seinem 87. Lebensjahr bildete er noch Moderatoren aus. Bildrechte: dpa

25. April | Harry Belafonte († 96 Jahre)

Harry Belafonte wurde als Sänger von Liedern wie dem Calypso-Hit "Banana Boat Song" bekannt. Er spielte in mehr als 40 Filmen mit und engagierte sich immer auch politisch. An der Seite von Martin Luther King Jr. kämpfte er für schwarze Bürgerrechte in den USA, mit Nelson Mandela gegen die Apartheid in Südafrika und als Unicef-Botschafter für Kinder auf Haiti und im Sudan. Belafonte gewann einen Ehren-Oscar und zahlreiche andere Preise. Bildrechte: IMAGO / teutopress

6. Mai | Menahem Pressler († 99 Jahre)

Der Pianist und Kammermusiker wurde 1923 in Magdeburg geboren, musste als Jugendlicher aber mit seiner Familie vor den Nationalsozialisten fliehen. Pressler startete seine Karriere in den USA, wo er 1955 das Beaux Arts Trio gründete. Das Trio gehörte zu den bedeutendsten der Welt und gab bis zu seiner Auflösung im Jahr 2008 tausende Konzerte. Mit seiner Geburtsstadt Magdeburg versöhnte er sich später wieder und gab dort auch noch im hohen Alter immer wieder umjubelte Konzerte. Bildrechte: dpa

13. Mai | Sibylle Lewitscharoff († 69 Jahre)

Die in Stuttgart geborene Schriftstellerin wurde für ihre Prosawerke (u.a. "Apostoloff", "Blumenberg") vielfach ausgezeichnet, darunter mit dem Preis der Leipziger Buchmesse 2009 und dem Georg-Büchner-Preis 2013. Für einen Eklat sorgte Lewitscharoff 2014 mit ihrer Dresdner Rede. Dabei nannte sie Kinder aus künstlicher Befruchtung Halbwesen und zweifelhaft. Die Reproduktionsmedizin verglich sie mit Zeugungsprogrammen der Nationalsozialisten. Kritiker forderten daraufhin, Lewitscharoff den Büchner-Preis abzuerkennen. Die Autorin selbst distanzierte sich später von "zwei, drei sehr dummen, sehr aggressiven Sätzen". Bildrechte: imago/VIADATA

16. Mai | Klaus Feldmann († 87 Jahre)

Der im thüringischen Langenberg geborene Feldmann gehörte zu den bekanntesten Gesichtern der "Aktuellen Kamera" in der DDR. 25 Jahre lang – bis 1989 – las der gelernte Buchdrucker und Journalist in der abendlichen Sendung die Nachrichten für DDR-Bürger. 14 Mal wurde der populäre Sprecher zum DDR-Fernsehliebling gewählt. Nach dem Mauerfall wurde er zunächst Pressereferent bei der Prüfgesellschaft Dekra, später dann Redakteur bei lokalen Fernsehsendern. In seinem 2016 veröffentlichten Buch "Verhörte Hörer" arbeitete er Zungenversprecher auf, die in der DDR auch hätten politisch ausgelegt werden können. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

18. Mai | Helmut Berger († 78 Jahre)

Im Jahr 1964 arbeitete der im österreichischen Bad Ischl geborene Berger als Filmstatist in Rom, ehe ihn der berühmte und 38 Jahre ältere Regisseur Luchino Visconti, sein späterer Lebensgefährte, entdeckt. 1966 gab er Berger erstmals einen kleinen Part, bald darauf spielte der Österreicher unter Viscontis Regie seine eindringlichsten Rollen. Seine größten Erfolge feierte Helmut Berger in den 1960er und 1970er Jahren. Bekannt wurde er unter anderem für den Film "Die Verdammten" sowie seine Darbietung des wahnsinnig werdenden Bayernkönigs Ludwig II. im gleichnamigen Film. Bildrechte: IMAGO / Future Image

24. Mai | Tina Turner († 83 Jahre)

Die Rocksängerin hatte mit Hits wie "Private Dancer", "Simply The Best" und "What's Love Got To Do With It" Millionen von Fans in aller Welt begeistert. Die als Anna Mae Bullock im US-Bundesstaat Tennessee geborene Künstlerin sang zunächst mit ihrem damaligen Mann Ike Turner im Duett. Später verließ sie ihn wegen dessen Gewalttätigkeit und wurde in den 1980er-Jahren solo zum Weltstar. In den letzten Jahren lebte sie zurückgezogen mit ihrem deutschen Mann Erwin Bach in ihrer Wahlheimat Schweiz. Bildrechte: IMAGO / MediaPunch

28. Mai | Harald zur Hausen († 87 Jahre)

Der Krebsforscher erbrachte Anfang der 1980er-Jahre den Nachweis, dass bestimmte sexuell übertragbare Hautwarzen-Viren – sogenannte Humane Papillomviren (HPV) – Gebärmutterhalskrebs auslösen können. Damit schuf der international bekannte Virologe die Voraussetzung für die Entwicklung eines Impfstoffes. 2008 erhielt er für seine Forschung den Nobelpreis für Medizin. Der 1936 geborene Wissenschaftler hatte zuletzt einen möglichen Zusammenhang zwischen Milch- und Rindfleischkonsum und der Entstehung von Brust- und Darmkrebs untersucht. Bildrechte: dpa

30. Mai | Peter Simonischek († 76 Jahre)

Der Österreicher spielte an zahlreichen Theatern, unter anderem war er 20 Jahre lang an der Schaubühne in Berlin. Einem breiten Publikum wurde er durch seine Rolle im preisgekrönten Film "Toni Erdmann" bekannt. Jahrzehntelang begeisterte Simonischek sowohl auf der Bühne als auch in Film und Fernsehen und wurde 2016 mit dem österreichischen Ehrentitel "Kammerschauspieler" ausgezeichnet. Der Schauspieler erhielt auch zwei Grimme-Preise, sowie den Europäischen und den Deutschen Filmpreis. Bildrechte: dpa

02. Juni | Margit Carstensen († 83 Jahre)

Carstensen war an zahlreichen Theatern aktiv. In den 1970er-Jahren lernte sie den Regisseur Rainer Werner Fassbinder kennen und wirkte in mehreren seiner Filmen mit. Dazu zählen unter anderen "Die bitteren Tränen der Petra von Kant" von 1972 und "Martha" von 1974, wo sie an der Seite von Karlheinz Böhm spielte. Carstensen arbeitete außerdem jahrelang mit dem Regisseur Christoph Schlingensief zusammen. Auch in Leander Hausmanns Komödie "Sonnenallee" von 1999 war sie zu sehen. Bildrechte: dpa

12. Juni | Silvio Berlusconi († 86 Jahre)

Silvio Berlusconi hatte als Unternehmer ein Medienimperium aufgebaut, das ihn zu einem der reichsten Männer Italiens machte. In den 1980er Jahren stieg er mit dem Kauf des AC Mailand in das Fußballgeschäft ein, in den 90er Jahren ging er dann in die Politik. Mit seiner eigenen Partei Forza Italia und seinem rechtspopulistischen Kurs gewann er schnell viele Anhänger. Vier Mal war Berlusconi zwischen 1994 und 2011 Ministerpräsident. Begleitet war seine Karriere von Skandalen – etwa um Sexpartys mit minderjährigen Prostitiuierten – und von zahlreichen Gerichtsprozessen. 2013 wurde Berlusconi wegen Steuerbetrugs verurteilt und durfte zeitweise kein öffentliches Amt mehr ausüben. Zuletzt war Berlusconi wieder Senator. Berlusconi starb in einem Krankenhaus in Mailand. Er war an Leukämie erkrankt. Bildrechte: IMAGO / Matteo Gribaudi

12. Juni | Treat Williams († 71 Jahre)

Der US-Schauspieler Treat Williams feierte 1979 in der Hauptrolle als charismatischer Hippie George Berger in Milos Formans Musical-Verfilmung "Hair" seinen Durchbruch in Hollywood. Er wurde für einen Golden Globe als bester Nachwuchsdarsteller nominiert. Steven Spielberg holte ihn für die Komödie "1941 - Wo bitte geht's nach Hollywood" (1979) vor die Kamera, Sidney Lumet für den Krimi "Prince of the City" (1981). Williams spielte auch an der Seite von Robert De Niro in dem Gangsterdrama "Es war einmal in Amerika" (1984) mit, dem letzten Film von Regisseur Sergio Leone. Williams wirkte zudem in zahlreichen Fernsehproduktionen wie der Familienserie "Everwood" und der Serie "Chesapeake Shores" mit. Er starb an den Folgen eines Motorradunfalls. Bildrechte: dpa

18. Juni | Evamaria Bath († 94 Jahre)

Die Schauspielerin Evamaria Bath zählte von 1954 bis 1989 zum festen Ensemble des Maxim-Gorki-Theaters in Berlin. Außerdem wirkte sie in zahlreichen Fernsehproduktionen mit, unter anderem im "Polizeiruf 110" und im "Tatort". Bath war ebenfalls als Sprecherin im Einsatz: In vielen Hörspielproduktionen und auch als Synchronsprecherin lieh sie Figuren ihre Stimme. Bildrechte: Sigrid Hoelzke-Wittig (privat)

27. Juni | Peter Bieri alias Pascal Mercier († 79 Jahre)

Peter Bieri war ein Schweizer Philosoph und Schriftsteller. Unter seinem bürgerlichen Namen veröffentlichte er philosophischen Textbücher, die sein Hauptwerk ausmachen. Daneben schrieb er fünf Romane unter dem Pseudonym Pascal Mercier, besonders erfolgreich war dabei "Nachtzug nach Lissabon", der 2004 erschien. Das Buch wurde zum Welterfolg und in mehr als 40 Sprachen übersetzt. 2013 wurde das Werk verfilmt, in den Hauptrollen waren Martina Gedeck und Jeremy Irons zu sehen. Als Philosoph lehrte der Schweizer viele Jahre in Deutschland. Von 1993 bis 2007 hatte Bieri den Lehrstuhl für Philosophie an der Freien Universität Berlin inne. Sein letzter Roman "Gewicht der Worte" erschien 2020. Bildrechte: IMAGO / Gerhard Leber

27. Juni | Ed Swillms († 76 Jahre)

Der 1947 in Berlin geborene Ulrich "Ed" Swillms hat 1975 "Karat" mitgegründet. Er komponierte einige der erfolgreichsten Lieder der Band, unter anderem "Über sieben Brücken", "Der blaue Planet", "König der Welt" oder "Schwanenkönig". 1987 verließ er "Karat" und zog sich ins Privatleben zurück. 2007 fing er an, wieder mit der Band zusammenzuarbeiten. Swillms hatte bereits in den "Karat"-Vorgängerbands "Die Alexanders" und "Panta Rhei" mitgespielt. 1983 wurde er mit den anderen Mitgliedern von "Karat" mit dem Nationalpreis der DDR III. Klasse für Kunst und Literatur ausgezeichnet. Bildrechte: IMAGO / STAR-MEDIA

10. Juli | Ernst-Ludwig Petrowsky († 89 Jahre)

Der in Güstrow geborene Ernst-Ludwig "Luten" Petrowsky war einer der bedeutendsten deutschen Musiker des modernen Jazz. Er prägte vor allem die Jazzszene der DDR, später wirkte er auch gesamtdeutsch und international. Der Saxofonist, Komponist und Autor stand noch mit weit mehr als 80 Jahren auf der Bühne und bekam 2022 den Deutschen Jazzpreis für sein Lebenswerk. Besonders gefeiert wurde er für seine Auftritte und Alben mit seiner Duo-Partnerin Uschi Brüning. Mit der Sängerin war er seit 1982 verheiratet. Bildrechte: IMAGO/Andreas Weihs

11. Juli | Milan Kundera († 94 Jahre)

1984 wurde Milan Kundera mit seinem Roman "Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins" weltberühmt. Das Buch über eine Liebesgeschichte vor dem Hintergrund des Prager Frühlings 1968 wurde später mit Daniel Day-Lewis und Juliette Binoche verfilmt. Die Kommunistische Partei in der damaligen CSSR hatte Kundera 1970 aus ihren Reihen ausgeschlossen und kurz darauf mit einem Publikationsverbot belegt. 1975 erhielt er ein Ausreisevisum und siedelte nach Frankreich über. 1981 nahm er die französische Staatsbürgerschaft an. Bildrechte: dpa

12. Juli | Heide Simonis († 80 Jahre)

Die SPD-Politikerin Heide Simonis schrieb bundesdeutsche Geschichte, als sie am 19. Mai 1993 zu ersten Ministerpräsidentin eines deutschen Bundeslandes gewählt wurde. Zwölf Jahre stand sie an der Spitze der schleswig-holsteinischen Landesregierung.

Ihr Abgang aus der Politik hat sich ebenso in das kollektive Gedächtnis der Bundesrepublik eingegraben. Nach der Landtagswahl 2005 wollte sie mit einer rot-grünen Minderheitsregierung und mit Unterstützung des Südschleswigschen Wählerverbandes erneut regieren. Bei der Ministerpräsidentenwahl fehlte ihr in vier Wahlgängen jeweils eine Stimme, obwohl SPD, Grüne und SSW eine knappe Mehrheit hatten. Wer der sogenannte "Heide-Mörder" war, wurde nie bekannt. Simonis zog sich in der Folge aus der Politik zurück und engagierte sich ehrenamtlich. Im Jahr 2014 machte sie ihre Parkinsonerkrankung öffentlich. Bildrechte: IMAGO / Eibner

15. Juli | Michael Hansen († 82 Jahre)

Der Schlagersänger Michael Hansen war vor allem in der DDR bekannt, war aber auch auf Tourneen im Ausland erfolgreich. Seine Lieder sang er dann häufig in der jeweiligen Landessprache. Der gebürtige Güstrower studierte Schiffsmaschinenbau, entdeckte aber schnell seine Leidenschaft für die Musik und die Unterhaltungskunst. Ab 1966 trat Hansen, der eigentlich Klaus Schibilsky hieß, unter seinem Künstlernamen auf und ging später regelmäßig mit drei Sängerinnen, den Nancies, auf die Bühne. Seine großen Hits waren "Solange die Liebe lebt", "Regen in der Nacht" und "Wer hat sie gesehen". Zudem tourte er mit der Unterhaltungs- und Jazzband "Studiosi-Quintett". Bildrechte: IMAGO / Andreas Weihs

16. Juli | Jane Birkin († 76 Jahre)

Bekannt wurde die britisch-französische Schauspielerin und Sängerin Jane Birkin vor allem mit dem Song "Je t'aime, moi non plus", den sie 1976 mit ihrem damaligen Partner Serge Gainsbourg aufnahm. Neben der Musik war die Schauspielerei die zweite große Leidenschaft der gebürtigen Britin, die in etwa 70 Filmen mitwirkte. Sie arbeitete mit Regisseuren wie Jean-Luc Godard, James Ivory und Agnès Varda zusammen. Ihr erster großer Erfolg war 1966 ihre Rolle als Model im Film "Blow up" von Michelangelos Antonioni. 2007 begann sie, auch Regie zu führen. Der Spielfilm "Boxes" ist ein persönlicher Rückblick auf ihr Leben, ihre Beziehungen, Kinder und Karriere. Bildrechte: Getty Images

16. Juli | Christian Quadflieg († 78 Jahre)

Einem großen Publikum ist Quadflieg vor allem durch "Der Landarzt" in Erinnerung. In der ZDF-Serie spielte er zwischen 1986 und 1992 den Titelhelden Dr. Karsten Mattiesen. Nach ihm wurde die Hauptrolle der Serie erst mit Walter Plathe und später mit Wayne Carpendale besetzt. Fernseh-Geschichte schrieb Quadflieg bereits vor 46 Jahren im "Tatort: Reifezeugnis". Darin verkörperte er einen Lehrer, der eine Schülerin verführt – gespielt von Nastassja Kinski. Er spielte außerdem an renomierten Theatern aber auch in zahlreichen Fernsehfilmen- und serien, darunter "Der Alte", "Derrick" und "Das Traumschiff". Bildrechte: dpa

21. Juli | Tony Bennett († 96 Jahre)

Der US-amerikanische Jazzsänger wurde mit Songs wie "I Left My Heart In San Francisco" weltweit bekannt. Bennett veröffentlichte mehr als 70 Alben, die ihm zahlreiche Grammys einbrachten, und prägte mit seinen Songs über sieben Jahrzehnte hinweg die US-Musikgeschichte. Die Liste seiner Bewunderer reicht von Frank Sinatra bis Lady Gaga. Mit ihr veröffentlichte er die Alben "Cheek to Cheek" und "Love for Sale". Zuletzt litt er an Alzheimer. Eine Zeit lang war er noch weiter aufgetreten, hatte dann aber 2021 alle weiteren Konzerte abgesagt. Bildrechte: dpa

26. Juli | Sinead O'Connor († 56 Jahre)

Die irische Sängern war 1990 mit ihrer Version des Prince-Songs "Nothing Compares 2 U" weltberühmt geworden. Insgesamt veröffentlichte sie zehn Studioalben. O'Connor war auch für ihren rasierten Kopf und ihre deutlichen Ansichten zu Religion, Sex, Feminismus und Krieg bekannt. Ihr Leben wurde von zahlreichen Schicksalsschlägen begleitet. Vier Ehen scheiterten, die Musikerin litt zudem an psychischen Problemen. 2022 beging ihr Sohn im Alter von 17 Jahren Selbstmord. Bildrechte: EMI Music

28. Juli | Martin Walser († 96 Jahre)

Martin Walser gehörte zu den bedeutendsten und streitbarsten Literaten der Bundesrepublik. Die Novelle "Ein fliehendes Pferd" aus dem Jahr 1978 machte ihn zum Bestsellerautor. Als eines seiner bedeutendsten Werke gilt der autobiografisch geprägte Roman "Ein springender Brunnen" aus dem Jahr 1998. Wiederholt löste Walser mit Stellungnahmen zu aktuellen Ereignissen kontroverse Diskussionen aus. So warnte er 1998 in seiner Friedenspreis-Rede in der Frankfurter Paulskirche, Auschwitz dürfe nicht als Moralkeule instrumentalisiert werden. Bildrechte: IMAGO / Sven Simon

7. August | William Friedkin († 87 Jahre)

Friedkin hatte das Kinopublikum 1973 mit seinem Horrorfilm "Der Exorzist" schockiert. Damals verließen viele Zuschauer wegen der expliziten Darstellung einer Teufelsaustreibung die Kinosäle. Der zum Klassiker gewordene Film wurde für zehn Oscars nominiert und gewann schließlich zwei der renommierten Filmpreise, unter anderem für das beste Drehbuch. Zuvor hatte Friedkins Thriller "Brennpunkt Brooklyn" (Originaltitel "The French Connection") aus dem Jahr 1971 bereits fünf Oscars gewonnen. Friedkin war wie Francis Ford Coppola und Martin Scorsese ein wichtiger Vertreter der Generation des "New Hollywood", die die US-Filmbranche tiefgreifend veränderte. Bildrechte: dpa

17. August | Jürgen Kluckert († 79 Jahre)

Jürgen Kluckert ist als Sprecher aus den "Benjamin Blümchen"-Hörspielen bekannt geworden. Er hatte die Schauspielschule "Ernst Busch" in Berlin absolviert und zunächst Theater gespielt. Später synchronisierte er Filme für die DEFA. 1980 ging Kluckert in den Westen. Seitdem lieh er unter anderem Chuck Norris, Morgan Freeman, Danny Glover und James Brolin seine Stimme. Mitte der 1990er-Jahre übernahm er den sprechenden Elefanten in der Kinderserie "Benjamin Blümchen". In der Zeichentrickserie "Spongebob Schwammkopf" sprach er die Figur Mr. Krabs. Bildrechte: dpa

22. August | René Weller († 69 Jahre)

Der Boxer René Theo Weller war zwischen 1972 und 1993 neun Mal Deutscher Meister und Vize-Europameister der Amateure sowie Deutscher Meister und EBU-Europameister der Profis. Sein playboyhaftes Auftreten brachte ihm einst den Beinamen "Der schöne René" ein. Box-Profi Regina Halmich sagte: "Mit René haben wir einen großen Sportler verloren. Ein Fighter im Ring wie im Leben, ein Kerl mit Ecken und Kanten. Er wusste zu kämpfen und sich zu inszenieren." Weller sei immer "Garant für spannende Fights und schillerndes Spektakel" gewesen, und "es war oft sehr lustig mit ihm". Gleichwohl war Weller nicht nur in der Box-Szene überaus beliebt. Zuletzt litt er jedoch an Demenz und starb mit 69 Jahren in seinem Heimatort Pforzheim. Bildrechte: imago images/Sportfoto Rudel

13. September | Roger Whittaker († 87 Jahre)

Roger Whittaker hatte als erfolgreicher Schlagersänger vor allem in Deutschland eine treue Fangemeinde. Der 1936 in Kenia als Sohn englischer Eltern geborene Whittaker schaffte 1969 mit der Ballade "Durham Town" den großen Durchbruch. Zu seinen größten Hits gehörten unter anderem auch "Albany" und "The Last Farewell". Viele Songs nahm Whittaker mithilfe von Lautschrift auch in deutscher Sprache auf, zudem war der britische Sänger mit der sanften Baritonstimme häufig in der ZDF-Hitparade und in anderen TV-Unterhaltungsshows zu Gast. In den letzten Jahren hatte sich Whittaker aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, zuletzt lebte er mit seiner Frau Natalie in Südfrankreich. Er starb "friedlich und im Kreise seiner Familie", teilte diese mit. Bildrechte: IMAGO / Karina Hessland

20. September | Ruth Fuchs († 76 Jahre)

Die Thüringer Speerwerferin holte zweimal Olympisches Gold, 1972 in München und vier Jahre später in Montreal. Zwischen 1967 und 1980 stellte sie sechs Weltrekorde auf. Später bekannte sie, gedopt zu haben. Nach der Wende war Ruth Fuchs zunächst für die PDS Mitglied der Volkskammer, später auch Bundestagsabgeordnete. 2002 schied sie aus dem Bundestag aus. Von 2004 bis 2009 war sie Abgeordnete der Linken im Thüringer Landtag. Danach führte sie ein Modegeschäft in Jena. Bildrechte: dpa

22. September | Giorgio Napolitano († 98 Jahre)

Napolitano war achteinhalb Jahre lang Italiens Staatsoberhaupt – so lange wie kein anderer. Er gehörte zu den prägenden Figuren der italienischen Nachkriegsgeschichte. Der einstige Kommunist war der erste Präsident, der wiedergewählt wurde. Auch international genoss er hohes Ansehen. In seine Amtsjahre von 2006 bis 2015 fiel die Eurokrise. In dieser Zeit war er für viele Regierungen aus dem Ausland in Rom wichtigster Ansprechpartner. Aufgrund seines hohen Alters trat er im Januar 2015 vorzeitig zurück. Die letzten Jahre verbrachte er zurückgezogen. Bildrechte: dpa

22. September | Dieter Schneider († 86 Jahre)

Dieter Schneider verfasste im Laufe seiner mehr als 60 Jahre langen Karriere mehr als 3.000 Liedtexte. So schrieb er für DDR-Schlagerstars wie Frank Schöbel ("Gold in deinen Augen"), Chris Doerk ("Jedes junge Mädchen wird mal geküsst"), Monika Herz ("Kleiner Vogel") und Inka Bause ("Spielverderber"). Zudem übertrug er Songtexte osteuropäischer Künstler wie Zsuzsa Koncz oder die Roten Gitarren ins Deutsche. Außerdem war Schneider verantwortlicher Redakteur der DDR-Samstagabendsendung "Klock 8, achtern Strom". Bildrechte: picture alliance/dpa/privat | Manfred Gössinger

26. September | Uwe Holmer († 94 Jahre)

Anfang 1990 wurde Uwe Holmer weltbekannt, als er am 30. Januar Margot und Erich Honecker in seinem Pfarrhaus in Lobetal bei Berlin aufnahm. Fast zehn Wochen beherbergte er sie. Anfang Januar hatte ein Vertreter der Kirchenleitung Berlin Uwe Holmer um Kirchenasyl für die beiden gebeten, schilderte der Pfarrer in einem Interview. Das Ehepaar Honecker war damals praktisch obdachlos. Die DDR-Regierung sah keine andere Möglichkeit zum Schutz des gestürzten Staatschefs. Dies brachte Uwe Holmer aber auch eine Menge Anfeindungen und Hass ein.

Er selbst rechtfertige den Schritt später. Er habe getan, was sein Gewissen und sein Glaube ihm vorschreiben: "Ja, ich würde es heute wieder tun", sagte Holmer etwa anlässlich seines 85. Geburtstages 2014. Am 3. April 1990 holte die sowjetische Armee das Ehepaar Honecker schließlich nach Beelitz im Süden Berlins. Nach der deutschen Einheit kehrte Holmer in seine Heimat Mecklenburg-Vorpommern zurück. In Serrahn am Krakower See half er einem Freund, eine Rehaklinik für Suchtkranke aufzubauen. Bis ins hohe Alter engagierte er sich dort. Bildrechte: IMAGO / epd

28. September | Michael Gambon ( † 82 Jahre)

Gambon wurde weltbekannt durch seine Rolle des Zauber-Professors Albus Dumbledore in den "Harry Potter"-Filmen. Ab dem dritten Teil spielte er den sympathischen Schuldirektor der Hogwarts-Zauberschule. Seine Karriere begann er bereits 1963 in Dublin, am Edwards-MacLiammoir Gate Theatre. In den darauffolgenden vier Jahrzehnten hat sich Gambon als einer der größten Theaterdarsteller seiner Zeit etabliert. Aufgrund von Erinnerungsproblemen zog er sich Mitte der 2010er-Jahre von der Bühne zurück. Beinahe wäre Gambon auch einmal "James-Bond"-Darsteller geworden, denn die Produzenten der Serie testeten ihn für die Rolle. Er wurde aber abgelehnt, weil er zu "unbekannt" sei. Bildrechte: IMAGO / Ronald Grant

30. September | Thomas Danneberg ( † 81 Jahre)

Er war die Stimme von Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, Terence Hill und Adriano Celentano. Der Berliner Synchronsprecher Thomas Danneberg hatte Ende der 1950er-Jahre seine Ausbildung am Theater absolviert und danach viele Jahre auf Bühnen gestanden. Mitte der 1960er begann er als Synchronsprecher und wurde eine der beliebtesten Stimmen der Leinwandstars und gefragter Sprecher für Werbespots. Er wirkte zudem in Hörspielen mit. Auch als Schauspieler war er zuweilen zu sehen, zum Beispiel im Actionfilm "Geheimcode Wildgänse" (1984) oder dem Edgar-Wallace-Krimi "Die blaue Hand" aus dem Jahr 1967. Vor wenigen Jahren hatte sich Danneberg aus gesundheitlichen Gründen zurückgezogen. Bildrechte: dpa

9. Oktober | Gerhard Grimmer ( † 80 Jahre)

Gerhard Grimmer war lange Zeit der einzige deutsche Skilanglauf-Einzelweltmeister. Er hatte sich den Titel 1974 bei der nordischen Ski-WM in Falun im 50-Kilometer-Rennen geholt. Er nahm auch an drei Olympischen Spielen teil – 1968 in Grenoble, 1972 in Sapporo und 1976 in Innsbruck. Verletzungsbedingt hatte er dort aber keine Erfolge erzielen können. 1970 und 1971 gewann er den 50-Kilometer-Lauf am Holmenkollen in Oslo. Grimmer beendete seine aktive Laufbahn 1976. Er war nach der Wende an der Gründung des Thüringer Skiverbandes beteiligt. Stasi-Unterlagen zufolge soll Grimmer von staatlich verordnetem Doping in der DDR gewusst haben. 1995 legte er seine Verbandsämter nieder. Der Vorwurf: Zu große Staatsnähe zu DDR-Zeiten. Bildrechte: dpa

13. Oktober | Louise Glück ( † 80 Jahre)

Die US-Lyrikerin Louise Glück hatte im Laufe ihrer Karriere zahlreiche Preise erhalten, darunter den Pulitzer-Preis für ihre Gedicht-Sammlung "Wild Iris". Zu den zentralen Themen ihrer Werke zählten die Kindheit und die Schwierigkeiten von Beziehungen in Familien. 2020 wurde sie als 16. Frau der Geschichte mit dem Literaturnobelpreis ausgezeichnet. Das Nobel-Komitee würdigte damals, wie sich Glück bei ihrer Suche nach dem "Allgemeingültigen" von "Mythen und klassischen Motiven" inspirieren lasse. Bildrechte: dpa

21. Oktober | Bobby Charlton ( † 86 Jahre)

Der Profifußballer verbrachte den Großteil seiner glanzvollen Karriere bei Manchester United, wurde mit den "Red Devils" dreimal Meister und gewann 1968 den Europacup der Landesmeister. Der größte Erfolg seiner Laufbahn war der WM-Triumph gegen Deutschland 1966. Im Endspiel in London siegte England auch dank des legendären Wembley-Tores 4:2 nach Verlängerung. Charlton wurde im selben Jahr zu Europas Fußballer des Jahres gewählt. Bildrechte: IMAGO / agefotostock

23. Oktober | Lutz Riemann († 82 Jahre)

Der Schauspieler und Journalist kam über eine Laienschauspielgruppe zur Bühne. Nach einem Schauspielstudium begann er seine Karriere in Theatern in Meiningen und Weimar. Später wurde er einem großen Publikum als Oberleutnant Lutz Zimmermann in der Fernsehserie "Polizeiruf 110" bekannt. Die Rolle verkörperte Riemann von 1983 bis 1991. Später war er als Journalist und Reporter für den NDR tätig. Aus den Rosenholz-Dateien wurde bekannt, dass Riemann auch als IM für die DDR-Staatssicherheit gearbeitet hatte. Bildrechte: picture alliance/dpa/Eulenspiegel Verlagsgruppe Buchverlage | © edition ost

28. Oktober | Matthew Perry († 54 Jahre)

Matthew Perry wurde weltberühmt durch seine Rolle als Chandler Bing in der Kult-Sitcom "Friends". Mit Mitte 20 bekam Perry 1994 die Rolle. Davor hatte er Nebenrollen gespielt, wie in der amerikanischen TV-Serie "Unser lautes Heim". "Friends" wurde zu einer der bekanntesten Sitcoms überhaupt. Zehn Jahre lang wurde sie produziert. Mit ihr etablierte sich Matthew Perry als Schauspieler.

Matthew Perry kämpfte zeitlebens gegen seine Drogensucht. Er war schwer tabletten- und alkoholabhängig, galt aber zuletzt als clean. In dem Podcast "Q with Tom Power" sprach der Schauspieler 2022 über die vielen Ups and Downs seines Lebens. Auch in seiner 2022 erschienenen Biografie "Friends, Lovers and the Big Terrible Thing" sprach er über seine Abhängigkeit. Neun Millionen Dollar habe er dafür ausgab, endlich clean zu werden: 64 Entzugskuren, 15 Rehas, ganze 6.000 Besuche bei den Anonymen Alkoholikern. Am 29. Oktober wurde der 54-Jährige leblos in einem Whirlpool in seinem Haus in Los Angeles gefunden. Bildrechte: IMAGO / ZUMA Wire

30. Oktober | Hans Meiser († 77 Jahre)

Hans Meiser gilt als deutscher Erfinder der täglichen Nachmittags-Talkshow. Seine nach ihm benannte Sendung erreichte bei RTL in den 1990er-Jahren Einschaltquoten von bis zu 40 Prozent. Mit seinen zumeist nicht-prominenten Gästen sprach er oft über deren Alltagsprobleme. Von 1992 bis zu ihrer Einstellung 2001 wurden 1.700 Folgen der Talkshow ausgestrahlt. Bekannt wurde Meiser außerdem als Moderator der RTL-Reality-Show "Notruf", bei der echte Notfälle und Rettungseinsätze nachgespielt wurden. Bis zu seinem plötzlichen Tod hatte Meiser noch große Pläne: Er brachte am 29. Oktober - einen Tag vor seinem Tod - gemeinsam mit Harald Thoma den neuen privaten Hörfunksender "Radio Wellenrausch" an den Start. Bildrechte: IMAGO / Revierfoto

31. Oktober | Peter Kersten († 77 Jahre)