Yolandas Vater - kurze Zeit nach ihrem Verschwinden zu Gast bei Kripo Live. Bildrechte: MDR

Vermisste Studentin galt als zuverlässig



Nach dem Bekanntwerden des Verschwindens von Yolanda begann die Polizei schnell mit der Suche. Denn es war bekannt, dass die Studentin unter wiederkehrenden Ohnmachtsanfällen litt. Die letzte noch bekannte Kontaktperson war eine Freundin. Mit der die bis heute vermisste Studentin am 25. September 2019 verabredet war: Nach einem Besuch in einem Möbelhaus wollte sich Yolanda mit ihr an der Burg Giebichenstein treffen. Doch dort kam sie nicht an. Yolanda galt bei ihrer Familie und im Freundeskreis als zuverlässig. Aus diesem Grund entschied sich die Polizei, schnell zu handeln.



Spürhund im Einsatz - Öffentlichkeit eingeschaltet



Noch in der Nacht wurde ein Spürhund eingesetzt, der Yolandas Fährte von ihrer Wohngemeinschaft in der Körnerstraße bis zur Straßenbahnhaltestelle am Südplatz verfolgte. Schon am nächsten Tag ging die Polizei mit dem Verschwinden der Studentin an die Öffentlichkeit und schaltete Zeugenaufrufe. Umliegende Krankenhäuser wurden abgefragt. Eine Spur zu Yolanda konnte nicht gefunden werden. Zwei Tage später entschloss sich ihr Vater, in Leipzig bei der Suche nach seiner Tochter zu helfen.



Ermittlungen durch die Staatsanwaltschaft



Vier Tage nach Yolandas Verschwinden wurde die Gegend rund um das Möbelhaus in Günthersdorf durchkämmt. Doch auch hier fand sich keine Spur. Für eine Überprüfung der Aufnahmen der Überwachungskameras aus der Straßenbahn kamen die Beamten zu spät. Diese waren inzwischen routinemäßig gelöscht. Am 1. Oktober 2019 wurde der Vermisstenfall der Leipziger Staatsanwaltschaft übergeben, denn inzwischen konnte eine Straftat nicht mehr ausgeschlossen werden.



Groß angelegte Suchaktionen



Noch eine weitere Woche später waren 100 Polizeibeamte und drei Spürhunde im Einsatz, um den Bereich rund um das Möbelhaus zum wiederholten Male auf Spuren hin zu überprüfen. Im weiteren Verlauf wurden auch Polizeitaucher hinzugezogen, die den Saale-Elster-Kanal und einen Weiher bei Günthersdorf durchsuchten.



Einen Monat nach Yolandas Verschwinden wurde schließlich auch ihr familiäres Umfeld durchleuchtet, ihre Angehörigen wurden mehrmals vernommen. Yolandas Vater erklärte, dass es seit dem Verschwinden der jungen Studentin keinerlei Aktivitäten auf ihrem Konto oder ihren Social-Media-Kanälen gegeben hätte.



Letzter bisheriger Hoffnungsschimmer verpufft



Nachdem Yolanda nunmehr fast zwei Monate lang verschwunden war, erhielten die Ermittler den Hinweis, dass die vermisste Studentin möglicherweise nach Halle gefahren sein könnte, ohne ihrer Freundin Bescheid zu geben. Daraufhin durchkämmten die Beamten mit Spürhunden und Polizeitauchern das Areal rund um den Campus der Burg Giebichenstein nach Spuren. Die Spur verlief ins Nichts. Die Ermittlungen der Polizei dauern bis heute an.