Erneuerbare Energien Windräder verursachen keinen Feinstaub

Für die Betreiber der Windräder ist es sehr wichtig, solche Schäden möglichst schnell zu beheben, denn je größer der Mikroplastik-Abrieb ist, desto weniger effizient arbeiten die Anlagen. Das Fraunhofer-Institut geht davon aus, dass die Windräder in Deutschland pro Jahr zusammen etwa 170 Tonnen Abrieb produzieren, der Bundesverband Windenergie spricht von maximal 78 Tonnen. Beide Werte liegen deutlich unter dem, was in anderen Bereichen anfällt – darauf verweist BWE-Chef Axthelm: "Wenn man weiß, dass allein der Abrieb bei Schuhsolen etwa 9.000 Tonnen sind oder der Abrieb von Autoreifen 102.000 Tonnen, dann sieht man, dass die Relation sehr unterschiedlich sein kann."