Ab Oktober soll laut Habeck in den Gebieten, wo der Strom nicht im Netz aufgenommen werden kann – den starken Erzeugungsgebieten – eine zusätzliche Versteigerung durchgeführt werden, für zusätzliche Abnahmen wie Elektrolyse, Speichermedien, Kälte- oder Wärmespeicher . All das könne jetzt kommen – weitgehend befreit von Steuern, Abgaben und Entgelten.

So sollen kurzfristig Nutzer für überschüssigen Strom gefunden werden. Die Windräder können sich dann weiterdrehen, die Entschädigung entfällt. Auch der Ausbau des Stromnetzes soll helfen. Denn dann lässt sich der überschüssige Strom in Regionen transportieren, in denen es gerade Bedarf gibt.