Holger Lieberwirth hat aber die Erfahrung gemacht, dass das in der Fläche bisher kaum funktioniert: "Die Zementindustrie hat dort offensichtlich auch andere Möglichkeiten, sich mit Rohstoffen zu versorgen. Und die Energieerlöse, die man dort bekommt, sind relativ gering."

Novo-Tech: Preisgekrönter Ansatz gegen Windradmüll, aber keine generelle Lösung

Als bisher vielversprechendsten Ansatz sieht er den von Novo-Tech aus Sachsen-Anhalt. Die Firma testet derzeit ein Verfahren, um aus Rotorblättern einen kreislauffähigen Werkstoff zu machen. "Das ist ein Verfahren, bei dem die Rotorblätter mechanisch zerkleinert werden", so Holger Lieberwirth. "Kurze Abschnitte, die dann als Füllstoff für Produkte eingesetzt werden, die im Außenbereich, zum Beispiel als Planken im Gartenbereich, eingesetzt werden oder bei Gebäudeverkleidung."

Terassendielen, gefüllt mit den ausgedienten Pionieren der Energiewende also. "Dort dürfte der Einsatz tatsächlich festigkeitssteigernde Wirkung haben und damit tatsächlich stofflich durchaus gerechtfertigt sein." Die Idee ist so gut, dass die Firma in diesen Septembertagen den Aura-Award von Sachsen-Anhalts Umweltminister Willingmann überreicht bekommt. Ein Preis, mit dem besondere Nachhaltigkeit kleiner und mittlerer Unternehmen ausgezeichnet wird. Mit der Idee von Novo-Tech ist nicht nur der Müll beseitigt. Man könnte die Terassendielen – oder was eben daraus entsteht – auch als CO2-Depot verstehen. Wenn sie durchhalten: "Man muss dann sicherlich schauen, was damit passiert, wenn auch diese Planken dann irgendwann wieder am Ende ihres Lebenszyklus angekommen sind", sagt Holger Lieberwirth.

Einen neuen Ansatz haben der Materialforscher Ryan Clarke und Team am Nationalen Labor für erneuerbare Energien in den USA entwickelt und jetzt im Fachblatt Science veröffentlicht: Zum Einsatz kommt ein Epoxidharz, das statt auf Erdöl auf Biomasse basiert. Und sich zumindest im Labor als sehr langlebig und robust herausgestellt hat. Womit es gleich mal mit einem Klischee aufräumt und dafür sorgen könnte, dass es zu weniger Ausfällen an Windkraftanlagen kommt. Der Clou: Das Material lässt sich einfach recyceln, erklärt Ryan Clarke gegenüber MDR WISSEN. "Wir zerkleinern den Flügel in hundert Gramm schwere Würfel und recyceln sie mit Methanol. In nur sechs Stunden konnten wir das gesamte Harz entfernen und die Glasfasern zurückgewinnen. Außerdem haben wir die recycelten Kunststoffe für die Herstellung neuer Materialien der zweiten Generation wiederverwendet." Methanol scheint der Retter der Stunde zu sein – und taugt im Übrigen auch als Speicher für überschüssige Energie aus Erneuerbaren.

Rotorblätter aus Biomasse-Kunststoff: Was taugt die Idee?

Für Holger Lieberwirth von der TU Freiberg ein interessanter Ansatz. Es gebe aber keine Angabe zum Energieverbrauch und das System sei bisher nur an eher kleinen Flügeln getestet worden. Und: "Die Frage ist dann immer, was ist am Ende wirtschaftlich und kann ein solches System überleben?" Ryan Clarke betont, dass die Herstellung zwar etwas teurer wird, aber nicht ausschlaggebend. Die Recyclingkosten und der Energieverbrauch würden gerade untersucht, erste Ergebnisse scheinen vielversprechend.

Beim Entsorgen von Rotorblättern der Windkraftanlagen sieht Lieberwirth noch ein weiteres Problem, Stichwort Offshore: "Bei den großen Windkraftanlagen, die heute eingesetzt werden, mit Flügellängen von achtzig Metern oder darüber, werden typischerweise Kohlenstofffaserverstärkungen verbaut." Diese Verstärkung in Form von Balken sei erstmal nicht das Problem. Aber: "Ideen, die zum Teil auch in den Fachzeitschriften zu finden sind, dass man möglicherweise die Windradflügel außen mit Kohlenstofffasern beschichtet, zum Beispiel um elektrostatische Aufladungen zu vermeiden, vielleicht auch um das Thema Blitzeinschlag irgendwo zu adressieren, das ist in der Diskussion."

Müll durch Windkraftanlagen: Noch ein vergleichsweise kleines Problem

Und ein Thema, das Lieberwirth Sorgen bereitet, weil so eine Carbonfaserbeschichtung das Thema Recycling noch weiter verkomplizieren würde. "Denn im Augenblick sind Recyclingunternehmen extrem vorsichtig, Kohlenstofffasern oder Kohlenstofffaser behaftete Materialien überhaupt abzunehmen."

Ryan Clarke und Team haben das Thema bei Ihrem Ansatz aber offenbar bereits mitgedacht. Der funktioniere "auch bei Kohlefaser-Verbundwerkstoffen, wie sie für die Holmkappen von Rotorblättern verwendet werden, so dass wir sehr teure Teile zurückgewinnen können."