Die eigenen Eltern oder andere Angehörige pflegen, eben jene Menschen über längere Zeit rund um die Uhr unterstützen – das will und kann nicht jede oder jeder. Für manche ist es emotional undenkbar, andere können es zeitlich und kapazitär nicht leisten. Und wiederum andere würden es tun, können es sich aber ganz wörtlich nicht leisten, ihrem Job nicht nachzukommen.

Und da soll, so steht es auch im Koalitionsvertrag der Regierung, der Lohnersatz für pflegende Angehörige eingesetzt werden. Sie sollen nach dem Vorbild des Elterngelds finanziell entlastet werden, wenn sie Verwandte pflegen und deshalb ihre Arbeit unterbrechen.

Was steht im Koalitionsvertrag ? "Wir entwickeln die Pflegezeit- und Familienpflegezeitgesetze weiter und ermöglichen pflegenden Angehörigen und Nahestehenden mehr Zeitsouveränität, auch durch eine Lohnersatzleistung im Falle pflegebedingter Auszeiten." Koalitionsvertrag "Pflege und Gesundheit" (Seite 63)

Und Pflegebedürftige gibt es immer mehr, je älter die Gesellschaft wird. Zwischen 70 und 74 Jahren braucht jede zehnte Person, mit 90 Jahren brauchen acht von zehn Personen Pflege, gibt das Statistische Bundesamt an.

Sabine Krönert aus Leipzig beobachtet das Thema Pflege schon einige Jahre. Sie betreut einen Klassenkameraden, der im Pflegeheim lebt. Sie sagt: "Pflegeheime kosten einiges. Da kommen schnell 2.000 Euro zusammen." Sie hat Recht: Die Unterbringung in einem Pflegeheim kostet in Sachsen durchschnittlich 2.387 Euro. Die Pflege Zuhause ist ihrer Meinung nach günstiger.

Und es ist nicht nur günstiger; es kann viele Vorteile haben, zuhause in der gewohnten Umgebung und mit Menschen zusammen zu sein, die man gut kennt. Daniel ist seit zehn Jahren ambulanter Altenpfleger und betreut Menschen mobil in Leipzig. Er sagt im Gespräch mit MDR AKTUELL: "Ohne die Hilfe von Angehörigen geht es in der Pflege zuhause größtenteils gar nicht."