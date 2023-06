"Ich bin ein bisschen aufgeregt, weil das ja der erste Sommer hier für mich ist. Mal gucken, wie das so wird. Ich habe noch nie so richtig in einer WG gewohnt und dann noch in einer Senioren-WG", sagt er. Für ihn sei die Villa aber trotzdem nur eine Zwischenstation, da ist er ganz offen. Er freue sich aber, von den Lebenserfahrungen der anderen Bewohnerinnen profitieren zu können.

Irene Fritz weiß sich in ihrer Freizeit zu beschäftigen. Bildrechte: MDR/Sarah-Maria Köpf

Irene Fritz hofft, dass sie so etwas als bald noch nicht braucht. Sie möchte so lange, wie es möglich ist, in der "Elbaue" bleiben. "Entweder werde ich rausgeschmissen oder ich gehe im Liegen. Oder ins Altersheim", sagt sie. Auch ihre Tochter lebt in Aken. Sie war überhaupt erst der Grund, warum es sie 2015, nach dem Tod ihres Mannes, von Dessau in die Kleinstadt gezogen hat. Um näher bei der Familie zu sein, ihr aber trotzdem nicht zur Last zu fallen.



In der Wohngemeinschaft ist sie vor allem für den Garten verantwortlich. Sie gießt die Blumen und sprengt den Rasen. Sie trifft sich mit ihren Mitbewohnern in der Gemeinschaftsküche, sie essen zusammen und trinken gemeinsam Kaffee. In ihrem Zimmer hat sie einen Laptop, den sie gekonnt bedienen kann. Sie rätselt gern oder liest Bücher in ihrem großen gemütlichen Sessel.