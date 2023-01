Als Vorsitzende des Mieterbunds Dessau kennt Gabriele Perl einige dieser Fälle. "Armut in Dessau ist häufig alt, weiblich und alleinstehend", beschreibt sie. So fänden sich nicht selten von Altersarmut betroffene Rentnerinnen allein oder so gut wie allein in leeren Blocks wieder – und in kalten Wohnungen. Denn hohe Energiepreise plus schlechte Sanierungsstände, alte Heizungsanlagen sowie die unbeheizte Leere ringsum treibe die Nebenkosten stark nach oben, so Perl.