Die Bilder vom Christopher Street Day in Bautzen vor wenigen Wochen erinnerten fast wieder an die "Baseballschlägerjahre" unmittelbar nach der Wiedervereinigung, als rechtsextreme Jugendliche die Stimmung in vielen Ostdeutschen Kleinstädten fest im Griff hatten. Den rund 1.000 Teilnehmern mit bunten Flaggen und Schildern stand eine Masse von fast 700 meist schwarz gekleideten Rechtsextremen gegenüber, die lautstark Parolen brüllten. Die Veranstaltung musste von rund 200 Polizisten abgesichert werden. Die Angst vor Übergriffen in ostdeutschen Städten wächst, und besonders bedroht sind vor allem diejenigen, die von den extremen Rechten als anders, fremd oder links angesehen werden. Bildrechte: xcitepress

Gerade für diese Menschen bieten Einrichtungen wie das "Steinhaus" am Rande der Bautzener Innenstadt einen Rückzugsort. Hier werden Jugendlichen alternative und interkulturelle Freizeitangebote gemacht, neben Konzerten steht auch politische und kulturelle Bildung auf dem Programm. Doch auch hier spürt man die Auswirkungen der zunehmenden Präsenz rechter Kräfte. Viele aus dem Steinhaus-Umfeld haben aufgehört, sich zivilgesellschaftlich zu engagieren. Andere überlegen, die Stadt komplett zu verlassen. "Ich glaube, viele ziehen weg. Es gibt Menschen, die es nicht aushalten. Und das schadet einer Stadt, wenn junge Menschen gehen", sagt Manja Gruhn, die am Steinhaus das Projekt "Gemeinsam in Bautzen" koordiniert.

Ich glaube, viele ziehen weg. Es gibt Menschen, die es nicht aushalten. Und das schadet einer Stadt, wenn junge Menschen gehen. Manja Gruhn, Mitarbeiterin im Steinhaus Bautzen

Auch für die Mitarbeiter von Kultureinrichtungen stelle sich die Frage, ob sie ihr gesellschaftliches Engagement weiterführen wollen. Gruhns Kollegin Lisa Wendler berichtet davon, dass einen immer wieder der Gedanke beschleiche: "Wenn ich das jetzt lasse, habe ich meine Ruhe." Bildrechte: Hoferichter & Jacob/MDR