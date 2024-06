Als Beispiel nannte Ramelow die Gemeindeschwester, die es früher in der DDR gab. Der Linken-Politiker sagte, wenn im ländlichen Raum Landärzte aufhörten und die Frage nach der Zukunft der Krankenhäuser gestellt werde, müsse das verbunden werden.

Landambulatorium und Gemeindeschwester könnten eine Antwort sein, die gesamtdeutsch helfe. Weiter erklärte Ramelow: "Der Osten ist mehr als Ampelmännchen und Grüner Pfeil."



Momentan werde wieder das Zerrbild über den Osten erzählt, dass alles blau gefärbt sei, dass am Ende der ganze Osten verloren sei. In Wirklichkeit sei es aber so, dass 30 Prozent die AfD gewählt hätten. Die "Bestimmer" seien aber über 70 Prozent, die nicht AfD gewählt hätten.