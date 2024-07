Da die Unionspartei aber nur in Bayern antritt, kommt sie bundesweit auf wenige Zweitstimmen. Das Ende der Grundmandatsklausel gefährdet aber vor allem die Linke, die nach der Wahl 2021 nur damit noch in den Bundestag kam.

Die Ampel-Koalition hatte die Wahlrechtsreform im März im Bundestag beschlossen. Die Neuregelung gilt seit Juni und würde so erstmals bei der nächsten Bundestagswahl im kommenden Jahr greifen. Die Abschaffung der Grundmandatsklausel war von der Ampel-Mehrheit überraschend kurz vor der Beschlussfassung im Bundestag eingebracht worden. An einem Sonntag war der Plan über Medien bekannt geworden, am Mittwoch dann im Innenausschuss und am Freitag im Bundestag beschlossen worden.