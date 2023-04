Das Unternehmen Biontech erklärte, sorgfältig jeden Fall zu prüfen, in dem Ansprüche gegenüber Biontech geltend gemacht werden. Voraussetzung sei allerdings, dass die Anwälte genügend Unterlagen vorlegen. Bisher habe in keinem Fall ein kausaler Zusammenhang zwischen Erkrankungen und dem Impfstoff nachgewiesen werden können.

Schäden durch Corona-Impfungen sind vergleichsweise selten. In 37 Fällen wurde bislang in Mitteldeutschland ein Impfschaden anerkannt und damit eine Entschädigung in Form einer monatlichen Rente zugesichert.