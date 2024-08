Er betonte, dass die Ukraine bei ihrem Vorstoß Verhältnismäßigkeit wahren und die Zivilbevölkerung schützen müsse. Das Vorrücken in Russland sei dabei durch das Völkerrecht gedeckt. "Im Rahmen des völkerrechtlich verbrieften Rechts auf Selbstverteidigung hat die Ukraine auch die Möglichkeit, auf dem Territorium des Angreifers gegen ihn vorzugehen", sagte er MDR AKTUELL.



Es gehe offensichtlich darum, Kräfte Russlands zu binden, damit sie nicht an anderer Stelle zum Einsatz kämen. Das sei völlig legitim. Die Ukraine habe einen "Überraschungsmoment genutzt, um die russische Führung auch psychologisch ins Hintertreffen zu bekommen", so Schmid weiter.