06:01 Uhr | Keine Ersatzpässe für wehrpflichtige Ukrainer

Ukrainische Männer im wehrfähigen Alter ohne einen gültigen Reisepass erhalten in Deutschland in der Regel keine Ersatzpässe. Die Bundesländer erklärten auf epd-Anfrage, dass es ihnen zumutbar sei, zur Passbeschaffung in die Ukraine zu reisen und dort auch ihrer Wehrpflicht nachzukommen. Ausnahmen werden demnach nur in Einzelfällen geprüft. Derzeit halten sich etwa 268.000 wehrfähige ukrainische Männer in Deutschland auf.

05:05 Uhr | Evakuierung in ukrainischer Region Sumy

In der ukrainischen Grenzregion Sumy helfen Freiwillige bei den weiter laufenden Evakuierungen. Laut Gouverneur Wolodymyr Artiukh werden 28 Dörfer in einer zehn Kilometer breiten Zone entlang der Grenze zu Russland geräumt. Rund 20.000 Menschen müssen ihre Heimat verlassen.

03:58 Uhr | Unklare Lage in russischer Region Kursk

Zur Lage in der russischen Region Kursk gibt es weiter kaum verlässliche Informationen. Ein Video im ukrainischen Fernsehen zeigte jetzt Soldaten der Ukraine an der Gas-Messtation Sudscha, über die russisches Erdgas durch die Ukraine nach Westen läuft. Russische Militärblogs berichteten, die Lage habe sich stabilisiert. Der ukrainische Generalstab berichtete gestern Abend über Kämpfe in der Ukraine, vor allem bei Pokrowsk im Gebiet Donezk.

02:15 Uhr | IAEA warnt vor Kämpfen nahe AKW Kursk

Wegen des ukrainischen Vorstoßes in die russische Region Kursk hat die Internationale Atomenergie-Behörde vor möglichen Risiken für das dortige Kernkraftwerk gewarnt. IAEA-Chef Rafael Grossi appellierte an beide Seiten, maximal zurückhaltend zu agieren, um einen nuklearen Unfall zu vermeiden. Das AKW operiert nach russischen Angaben normal. In der Stadt Kurtschatow in der Nähe war es allerdings nach ukrainischen Drohnen-Angriffen auf ein Elektrizitätswerk in der Nacht zu Freitag zu Stromausfällen gekommen. Bildrechte: picture alliance/dpa/Gushchin Ivan

01:07 Uhr | Russland spricht von Anti-Terror-Maßnahmen