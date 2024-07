Hintergrund "Compact" - ein rechtsextremistisches Magazin

Seit 2010 ist das Magazin "Compact" erschienen – in den letzten Jahren mit einer Auflage nach eigenen Angaben von 40.000 Stück monatlich. Seit knapp drei Jahren, seit Dezember 2021, gilt es als gesichert rechtsextremistisch. Seit dem 16. Juli 2024 nun ist das Magazin verboten . Ein Schritt, für den nach MDR-Informationen der Nachweis einer aggressiv-kämpferischen Haltung nötig ist – die Veröffentlichung im Bundesanzeiger könnte als Indiz dafür gelesen werden, dass das den Ermittlungsbehörden gelungen ist. Der Beschluss dafür wurde am 5. Juni im Bundesinnenministerium unterzeichnet und er geht über das Magazin hinaus: Er umfasst einen Youtube-Kanal "COMPACT-TV", den Online-Shop und mehr als zehn weitere Social-Media-Kanäle über Telegram, Gettr bis hin zu WhatsApp.

Fielitz, der seit vergangenem Sommer den Bereich Rechtsextremismus- und Demokratieforschung am "Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft" leitet, macht das auch an der Biografie des Herausgebers Jürgen Elsässer fest. Nachdem dieser viele Jahre in linken antiimperialistischen Kreisen aktiv gewesen sei, habe er sich vom Linken zum Nationalisten entwickelt. 2015 dann habe Elsässer klargemacht, dass er sich als Hausblatt der AfD verstehe und als Brückenbauer zwischen verschiedenen Spektren des Rechtsextremismus und von verschwörungsideologischen Akteuren. In Folge seien auch immer extremere Akteure zu Wort gekommen.