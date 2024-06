CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann sieht die Union als klaren Gewinner der Europawahl in Deutschland. Er sagte in der ARD, die Union habe mehr als doppelt so viele Stimmen wie die SPD erreicht, Kanzler Olaf Scholz könne nicht wie bisher weitermachen. SPD-Chef Lars Klingbeil bezeichnete das historisch schlechte Abschneiden seiner Partei als "frustrierend". Die SPD werde aber jetzt "nicht den Kopf in den Sand stecken'", sondern sage, "jetzt erst recht". AfD-Co-Vorsitzender Tino Chrupalla bezeichnete die Stimmengewinne als "historisch". Den zweiten Platz werde die AfD nicht mehr hergeben. Grünen-Chef Omid Nouripour zeigte sich enttäuscht über das schwache Abschneiden seiner Partei. Er sagte im ZDF: "Unser Anspruch ist ein anderer."