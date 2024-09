Die Grünen-Bundesvorsitzenden Ricarda Lang und Omid Nouripour treten zurück. Das kündigten beide auf einer gemeinsamen Pressekonferenz in Berlin an. Nouripour sagte, die Partei sei nach der Landtagswahl in Brandenburg in der tiefsten Krise seit zehn Jahren. Sie brauche einen Neustart. Deshalb habe man im Bundesvorstand entschieden, die Geschicke der Partei in neue Hände zu legen. Auf dem anstehenden Parteitag Mitte November in Wiesbaden solle ein neuer Vorstand gewählt werden.



Lang ergänzte, es brauche neue Gesichter, um die Partei aus der Krise zu führen. Jetzt sei nicht die Zeit, um am eigenen Stuhl zu kleben. Jetzt sei die Zeit, um Verantwortung zu übernehmen.