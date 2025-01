Die Bundeswehr stellt eine neue Division für den Heimatschutz auf. Wie ein Sprecher des Heeres der Nachrichtenagentur dpa mitteilte, soll der neue Verband die Infrastruktur und militärisch wichtige Einrichtungen in Deutschland sichern. Die neue Heimatschutzdivision solle aus Reservisten und aktiven Soldaten bestehen und unter einheitlicher Führung stehen.

Die Planungen sehen vor, die Heimatschutzkräfte der Bundeswehr in der neuen Divisionsstruktur zum 1. April dem Heer zu unterstellen und weiter auszubauen. Bis zum Sommer soll demnach ein sechstes Heimatschutzregiment aufgestellt und mit den bisherigen fünf Regimentern in der Heimatschutzdivision zusammengefasst werden. Insgesamt würden dann 6.000 Männer und Frauen für den Heimatschutz zur Verfügung stehen. Da diese Zahl für die Aufgabe noch viel zu gering sei, solle die Division in der Folge noch weiter "aufwachsen", hieß es.