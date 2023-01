Die Bundesregierung will den Einbau intelligenter Stromzähler, sogenannter Smart Meter, vorantreiben. Einen entsprechenden Gesetzentwurf zur Digitalisierung der Energiewende aus dem Bundeswirtschaftsministerium, der einen engen zeitlichen Fahrplan sowie neue Vorgaben für die Geräte und deren Nutzung beinhaltet, billigte das Kabinett am Mittwoch in Berlin.