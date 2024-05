Interview mit Wirtschaftsexperte "Erwerbsmigration aus den Drittstaaten steht noch nicht dort, wo sie sein sollte"

Welche regionalen Besonderheiten zeigt der Fachkräftebedarf in Mitteldeutschland?

Wir haben in Ostdeutschland im Durchschnitt weniger Migration als in den westlichen Landesteilen. Das hängt wesentlich an ökonomischen Faktoren, weil durch die wirtschaftliche Entwicklung zum Beispiel die Löhne in Westdeutschland noch immer etwas höher sind. Aber es liegt möglicherweise auch an politischen Faktoren. Wir wissen aus Befragungen, dass die Willkommenskultur und Akzeptanz der Einwanderung für die Wahl des Wohn- und Arbeitsorts eine wichtige Rolle spielen.

Regional gibt es ein Stadt-Land-Gefälle – in Ostdeutschland, aber auch in Westdeutschland. Migrantinnen und Migranten gehen gern in Städte und ihr Umland. In prosperierenden Ballungsräumen funktioniert es ganz gut, wenn wir etwa über Leipzig oder Dresden reden. Dort haben wir weniger Probleme, als in den ländlichen Regionen oder in Regionen, die negativ vom Strukturwandel betroffen sind. Zum Beispiel in Regionen, die früher einmal Industrieregion waren, in denen aber sehr viele Arbeitsplätze weggebrochen sind. Dort haben wir wenig Einwanderung. Diese Regionen sind dann auch die Verlierer des demografischen Wandels.

Die größeren Städte werden also wahrscheinlich gewinnen, aber die ländlichen Regionen und strukturschwache Regionen verlieren. Migration verstärkt diese Tendenzen. Menschen gehen eher dahin, wo es prosperiert und dadurch steigt das Stadt-Land-Gefälle oder auch das Gefälle zwischen reicheren und ärmeren Regionen in Deutschland.

Wie fällt aus Ihrer Sicht die Bilanz der EU- Osterweiterung aus? Sie war ja vor 20 Jahren von Befürchtungen begleitet, dass eine Erweiterung negative Effekte auf den deutschen Arbeitsmarkt haben könnte.

Sie haben sich nicht bewahrheitet. Heute arbeiten 1,7 Millionen Menschen aus den neuen Mitgliedsstaaten der EU in Deutschland. Wir haben relativ geringe Arbeitslosenquoten unter diesen Menschen, auch die Leistungsbezugsquoten sind relativ gering. Sie haben sich insgesamt sehr gut in den Arbeitsmarkt integriert. Wir haben zudem sehr wenige Menschen im Rentenalter. Die Bevölkerung aus den neuen Mitgliedsstaaten tragen damit sehr stark zu den Sozialversicherungssystemen bei. Die Ängste, die es damals gab, dass es durch die Osterweiterung mehr Arbeitslosigkeit gibt und dass der Sozialstaat belastet wird, sind nicht eingetreten. Wir blicken auf ein Jahrzehnt zurück, wo die Arbeitslosigkeit stark gesunken ist. Die Einwanderung von Menschen aus den mittel- und osteuropäischen Ländern nach Deutschland fällt mit einem Rückgang der Arbeitslosigkeit zusammen. Wir hätten das wirtschaftliche Wachstum im letzten Jahrzehnt ohne die EU-Osterweiterung nicht in diesem Umfang gehabt: Etwa ein Drittel dieses Wachstums wäre ohne den Anstieg des Arbeitsvolumens, der durch die Osterweiterung ausgelöst wurde, nicht möglich gewesen. Diese Menschen zahlen hier auch Steuern und Abgaben. Die Lage der öffentlichen Finanzen sähe deshalb ohne die Osterweiterung sehr viel schlechter aus.

Unternehmen in Mitteldeutschland schildern, dass sie nach der EU-Osterweiterung neue Mitarbeitende aus den Beitrittsländern gewinnen konnten. Heute sei dies in diesem Umfang nicht mehr der Fall. Welche Ursachen gibt es dafür?

Im letzten Jahrzehnt gab es eine sehr starke Nettoeinwanderung und ein entsprechendes Beschäftigungswachstum aus den neuen Mitgliedsstaaten. Etwa die Hälfte der Zuzüge im letzten Jahrzehnt entfielen auf die EU, nur 15 Prozent auf die Fluchtmigration. 2015 erreichte nicht nur die Fluchtmigration, sondern auch die Migration aus der EU ihren vorläufigen Höhepunkt. Der Beitrag der neuen Mitgliedsstaaten am Migrationsgeschehen in Deutschland wird in der öffentlichen Diskussion häufig unterschätzt.