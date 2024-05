Ihrem BSI fehlt dafür der Cyberüberblick. "Diese Informationen wünschen wir uns. Sie sind wichtig, weil wir die Verteidigung der Systeme darauf abstellen müssen." Die richtigen Gegenmaßnahmen bei Cyberangriffen kann nur treffen, wer das ganze Ausmaß kennt. Andere Länder seien zwar besser, sagt Plattner – die eigentliche Frage sei aber, ob Deutschland gut genug aufgestellt ist. "Wir brauchen die Informationen. Wir müssen in dem Moment darauf reagieren können, in dem die Angriffe ablaufen."

• In einem Gastbeitrag für den "Tagesspiegel" schreibt sie: "Die Frage ist nicht, ob, sondern wann Deutschland auch großflächig, tiefgreifend und nachhaltig von einem Cyberangriff getroffen wird."

• In einem Interview mit dem Youtube-Kanal "Jung und Naiv" sagt sie: "Wir haben das Riesenproblem Cybersicherheit und kümmern uns darum, dass das hoffentlich immer besser wird. Ich möchte, dass wir das Thema in den Griff bekommen, bevor es einmal richtig groß knallt."

• Und dem "Merkur" sagt sie: "Wenn durch einen Cyberangriff in München und Hamburg gleichzeitig die Lichter ausgehen, müssen wir sofort gemeinsam handeln können. Das ist aber in wichtigen Aspekten zurzeit nicht möglich"