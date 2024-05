"Striesener Erklärung" Politiker zeigen Schulterschluss gegen Gewalt

Nach dem brutalen Angriff auf den SPD-Europaabgeordneten Matthias Ecke in Dresden haben mehr als 100 Abgeordnete die zunehmende Gewalt gegen Politiker in der sogenannten "Striesener Erklärung" verurteilt. Sie stünden "geschlossen und gemeinsam gegen die immer weiter eskalierende Gewalt gegen politisch engagierte Menschen im öffentlichen Raum", heißt es auf der Webseite der Organisation Brand New Bundestag.