Dennoch haben die vergangenen Bundesregierungen die kalte Progression nicht einfach davonrennen lassen. Sie haben die Steuertarife stattdessen in regelmäßigen Abständen einzeln per Gesetz an die Inflation angepasst. Und zwar meist alle zwei Jahre. Wenn man so will, ist auch das ein Tarif auf Rädern, der nur eben alle zwei Jahre immer und immer wieder mit einer aufwendigen politischen Diskussion verbunden ist.