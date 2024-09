Bildrechte: IMAGO/Karina Hessland

Konfliktberater: Unternehmer sollten für Werte werben, nicht gegen die AfD

19. September 2024, 05:00 Uhr

Viele Jahre galt bei Unternehmern das ungeschriebene Gesetz: Man äußert sich nicht zu Parteien. Doch vor den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen warnten mehrere Unternehmer und Verbände vor der AfD. Am Sonntag ist Landtagswahl in Brandenburg und dieses Mal sind es die Unternehmensverbände dort, die sagen, die AfD sei teilweise wirtschaftsfeindlich. Die Wirtschaft zeigt also Haltung gegen die rechtsextreme Partei. Aber ist das auch klug?