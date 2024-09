Bundesverfassungsgericht AfD scheitert mit Klage zu Vorsitz von Bundestagsausschüssen

Die AfD hat nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts keinen Anspruch darauf, die Stelle eines Vorsitzenden in Ausschüssen des Bundestages zu besetzen. Auch die Abwahl des AfD-Abgeordneten Stephan Brandner als Vorsitzender des Rechtsausschusses verstieß nicht gegen die Verfassung, wie der Zweite Senat des höchsten deutschen Gerichtes am Mittwoch einstimmig entschied. Damit scheiterten die Klagen der AfD.

Die AfD war vor das Bundesverfassungsgericht gezogen, weil sie sich bei der Vergabe der Ausschussvorsitze benachteiligt sah. Anlass war zum einen, dass sich die anderen Fraktionen im Bundestag in der laufenden Legislaturperiode bislang weigerten, AfD-Kandidaten zum Vorsitz von drei Bundestagsausschüssen zu wählen. In einer Eilentscheidung hatte das Gericht im Juni 2022 zunächst erklärt, es sei nicht von vornherein völlig ausgeschlossen, dass Rechte der Fraktion verletzt seien.

Zum anderen ging die AfD mit der Klage gegen die Abwahl des AfD-Abgeordneten Stephan Brandner vom Vorsitz des Rechtsausschusses im November 2019 vor. Wegen Äußerungen von ihm auf X nach dem Terroranschlag in Halle und gegen die Verleihung des Bundesverdienstkreuzes an Udo Lindenberg hatten in der letzten Legislaturperiode alle Ausschussmitglieder mit Ausnahme der AfD-Abgeordneten für seine Abberufung gestimmt – ein einmaliger Vorgang in der Geschichte des Bundestags.