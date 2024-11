Ein wenig kritischer sieht Best die zweite Option, die Vertrauensfrage, mit der ein Bundeskanzler seine Abwahl selbst einleiten kann. Best kritisiert nicht die Vertrauensfrage an sich, sondern, wie sie oft genutzt wurde – und wie auch Scholz sie im Januar nutzen wird. Die Regierungsparteien stimmen dann gegen den eigenen Kanzler – nur, um Neuwahlen zu ermöglichen. "Es ist dann sehr umständlich und hat so was Unwahrhaftiges durch das Abstimmungsverhalten gegen die eigenen Überzeugungen", so Best.