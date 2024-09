In einem viel beachteten TikTok-Clip hat die Creatorin "marija_bratucha" ihrer Darstellung nach einen riesigen Skandal aufgedeckt: "Kinderpornografie ist in Deutschland kein Verbrechen" ruft sie empört in die Kamera und unterstellt, Pädophile müssten sich hierzulande "pudelwohl" fühlen. Sie erklärt, dass das Mindeststrafmaß für die Herstellung von Missbrauchsdarstellungen an Kindern auf sechs Monate gesenkt wurde. Beim Erwerb solcher Inhalten seien es nur noch drei Monate. "Also weder Herstellung noch Erwerb und Besitz von Kinderpornografie sind heute in Deutschland noch ein Verbrechen" schlussfolgert sie. Das klingt so, als kämen Pädokriminelle zukünftig mit sehr geringen Strafen davon. Was ist dran?