Nach drei Jahren ist das Strafmaß für die Verbreitung von sogenannter Kinderpornografie wieder gesenkt worden. Wegen Kritik aus der Fachwelt setzte der Bundestag am Donnerstagabend das Mindeststrafmaß dafür auf sechs Monate und für Abruf und Besitz auf drei Monate herab.

"Was gut gemeint war, hat zu zahlreichen Problemen in der Praxis der Strafverfolgung geführt", sagte Justizminister Marco Buschmann von der FDP. An der Höchststrafe von zehn Jahren Haft ändert sich allerdings nichts.